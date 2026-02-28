Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Карпаты Львов
01.03.2026 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 23:56 |
69
0

Карпаты – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Первый матч Франсиско Фернандеса во Львове

28 февраля 2026, 23:56 |
69
0
Карпаты – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 1 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» откроют счет домашних матчей в этом году – с «Колосом». Для главного тренера «Карпат» испанца Франсиско Фернандеса это будет дебютная игра во Львове.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата на «Арене Львов» в статусе гостей уступили «Шахтеру» со счетом 0:3. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «Соперник был качественным, но мы не можем дарить им такие моменты. Мы подарили им первые два голевых момента. Нельзя опускать руки, когда нам забивают голы. Это будет урок, который поможет нам переключиться».

Безвыигрышная серия «Карпат» в чемпионате длится 5 игр: ничья и четыре поражения. При этом в предыдущих трех матчах карпатовцы очков не получали. «Карпаты» могут провести 20-й «сухой» матч в УПЛ. С начала чемпионата за «Карпаты» выступало 30 игроков, в том числе 13 легионеров.

Список лучших бомбардиров возглавляет Бруниньо, забивший 5 голов. Во всех матчах чемпионата принимал участие только Амвросий Чачуа. Защитники Андрей Булеза, Тимур Стецков и Владимир Адамюк все еще находятся вне общей группы – все трое восстанавливаются после травм.

Колос

«Колос» в прошлом туре дома уступил «Полесью» со счетом 0:2 и находится на 7-м месте, имея на 6 очков больше «Карпат». После матча главный тренер «Колоса» Руслан Костышин отметил: «Ребята, несмотря на поражение, выглядели достойно. Я доволен нашей командой – и президент клуба зашел в раздевалку, похвалил нас. Мы довольны, как матч происходил – мы только не удовлетворены счетом матча».

Безвыигрышная серия «Колоса» продолжается в УПЛ 4 игры: три ничьи и поражение. Ковалевцы могут одержать 30-ю гостевую победу в чемпионатах. Юрий Климчук может забить 35-й гол в УПЛ, а Ибрахим Кане -15-й. Вратарь «Колоса» Иван Пахолюк с начала текущего чемпионата выступает без замен.

Ковалевский клуб объявил о своем новичке северомакедонском полузащитнике Луке Станковски, который в прошлом сезоне играл за команду «Раднички 1923» (Крагуевац). Возможно, ряды «Колоса» пополнит и бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко, ныне выступающий за турецкий «Эюпспор».

Статистика встреч

«Карпаты» встречались с «Колосом» в УПЛ 3 раза и баланс игр говорит о равенстве сил: по разу побеждал каждый из соперников и однажды была зафиксирована ничья. Предыдущая игра на поле «зелено-белых» состоялась 22 ноября 2024 года и завершилась победой «Карпат» со счетом 1:0 – после точного удара Бруниньо. А в августе прошлого года в Ковалевке соперники завершили матч вничью со счётом 1:1.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Виталий Романов (Днепр), для которого это будет 164-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 3 игры и еще не побеждали: две ничьи и поражение. «Колос» при Романове провел 9 игр: победа, 3 ничьи и 5 поражений.

Прогноз на противостояние

Беспроигрышная гостевая серия «Колоса» длится в УПЛ 4 игры. «Карпаты» не побеждают в УПЛ на протяжении 5-ти игр. Прогнозируем ничью во Львове.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Жан Педросо, Бабогло, Лях, Эдсон, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Стенио, Фаал.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Понедельник, Демченко, Денисенко, Гагнидзе, Салабай, Кане, Климчук.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.85 для «Карпат» и 2.7 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
1 марта 2026 -
18:00
Колос Ковалевка
Ничья 3.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мирослав СТУПАР: «Это было нарушение правил»
Бывший спортивный директор Карпат устроился на работу в Эпицентре
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Колос Ковалевка Карпаты - Колос прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28 февраля 2026, 22:00 20
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира

Все три поединка Ирана должны пройти в США

Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28 февраля 2026, 04:00 22
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса поддержала Сергея

В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Футбол | 28.02.2026, 11:59
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Футбол | 01.03.2026, 00:03
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Футбол | 28.02.2026, 05:00
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 11
Бокс
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 6
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем