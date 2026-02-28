Карпаты Львов

В воскресенье, 1 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» откроют счет домашних матчей в этом году – с «Колосом». Для главного тренера «Карпат» испанца Франсиско Фернандеса это будет дебютная игра во Львове.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата на «Арене Львов» в статусе гостей уступили «Шахтеру» со счетом 0:3. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «Соперник был качественным, но мы не можем дарить им такие моменты. Мы подарили им первые два голевых момента. Нельзя опускать руки, когда нам забивают голы. Это будет урок, который поможет нам переключиться».

Безвыигрышная серия «Карпат» в чемпионате длится 5 игр: ничья и четыре поражения. При этом в предыдущих трех матчах карпатовцы очков не получали. «Карпаты» могут провести 20-й «сухой» матч в УПЛ. С начала чемпионата за «Карпаты» выступало 30 игроков, в том числе 13 легионеров.

Список лучших бомбардиров возглавляет Бруниньо, забивший 5 голов. Во всех матчах чемпионата принимал участие только Амвросий Чачуа. Защитники Андрей Булеза, Тимур Стецков и Владимир Адамюк все еще находятся вне общей группы – все трое восстанавливаются после травм.

Колос

«Колос» в прошлом туре дома уступил «Полесью» со счетом 0:2 и находится на 7-м месте, имея на 6 очков больше «Карпат». После матча главный тренер «Колоса» Руслан Костышин отметил: «Ребята, несмотря на поражение, выглядели достойно. Я доволен нашей командой – и президент клуба зашел в раздевалку, похвалил нас. Мы довольны, как матч происходил – мы только не удовлетворены счетом матча».

Безвыигрышная серия «Колоса» продолжается в УПЛ 4 игры: три ничьи и поражение. Ковалевцы могут одержать 30-ю гостевую победу в чемпионатах. Юрий Климчук может забить 35-й гол в УПЛ, а Ибрахим Кане -15-й. Вратарь «Колоса» Иван Пахолюк с начала текущего чемпионата выступает без замен.

Ковалевский клуб объявил о своем новичке северомакедонском полузащитнике Луке Станковски, который в прошлом сезоне играл за команду «Раднички 1923» (Крагуевац). Возможно, ряды «Колоса» пополнит и бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко, ныне выступающий за турецкий «Эюпспор».

Статистика встреч

«Карпаты» встречались с «Колосом» в УПЛ 3 раза и баланс игр говорит о равенстве сил: по разу побеждал каждый из соперников и однажды была зафиксирована ничья. Предыдущая игра на поле «зелено-белых» состоялась 22 ноября 2024 года и завершилась победой «Карпат» со счетом 1:0 – после точного удара Бруниньо. А в августе прошлого года в Ковалевке соперники завершили матч вничью со счётом 1:1.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Виталий Романов (Днепр), для которого это будет 164-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 3 игры и еще не побеждали: две ничьи и поражение. «Колос» при Романове провел 9 игр: победа, 3 ничьи и 5 поражений.

Прогноз на противостояние

Беспроигрышная гостевая серия «Колоса» длится в УПЛ 4 игры. «Карпаты» не побеждают в УПЛ на протяжении 5-ти игр. Прогнозируем ничью во Львове.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Жан Педросо, Бабогло, Лях, Эдсон, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Стенио, Фаал.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Понедельник, Демченко, Денисенко, Гагнидзе, Салабай, Кане, Климчук.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.85 для «Карпат» и 2.7 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.