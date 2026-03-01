Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Колос – 0:1. Удаление и 2 пенальти. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
01.03.2026 18:00 – FT 0 : 1
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 20:28 | Обновлено 01 марта 2026, 20:30
1112
0

Карпаты – Колос – 0:1. Удаление и 2 пенальти. Видео голов и обзор матча

1 марта прошел матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги

01 марта 2026, 20:28 | Обновлено 01 марта 2026, 20:30
1112
0
Карпаты – Колос – 0:1. Удаление и 2 пенальти. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

1 марта прошел матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Колос».

Первый тайм запомнился нулями на табло и двумя нереализованными пенальти.

Судьбу встречи решил гол Салабая, который принес гостям победу (1:0).

В турнирной таблице команды остались на своих местах: «Карпаты» – 11-е (19 очков), «Колос» – 7-е (28 очков).

Украинская Премьер-лига. 18-й тур, 1 марта

«Карпаты» – «Колос» – 0:1

Гол: Салабай, 62

Удаление: Бурда, 80

ГОЛ! 0:1, Салабай, 62 мин.

События матча

80’
Никита Бурда (Колос Ковалевка) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Салабай (Колос Ковалевка), асcист Андрей Цуриков.
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
