Карпаты – Колос – 0:1. Удаление и 2 пенальти. Видео голов и обзор матча

1 марта прошел матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Колос».

Первый тайм запомнился нулями на табло и двумя нереализованными пенальти.

Судьбу встречи решил гол Салабая, который принес гостям победу (1:0).

В турнирной таблице команды остались на своих местах: «Карпаты» – 11-е (19 очков), «Колос» – 7-е (28 очков).

Украинская Премьер-лига. 18-й тур, 1 марта

«Карпаты» – «Колос» – 0:1

Гол: Салабай, 62

Удаление: Бурда, 80

