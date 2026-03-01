01.03.2026 18:00 – FT 0 : 1
1112
0
Карпаты – Колос – 0:1. Удаление и 2 пенальти. Видео голов и обзор матча
1 марта прошел матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги
1 марта прошел матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги: «Карпаты» – «Колос».
Первый тайм запомнился нулями на табло и двумя нереализованными пенальти.
Судьбу встречи решил гол Салабая, который принес гостям победу (1:0).
В турнирной таблице команды остались на своих местах: «Карпаты» – 11-е (19 очков), «Колос» – 7-е (28 очков).
Украинская Премьер-лига. 18-й тур, 1 марта
«Карпаты» – «Колос» – 0:1
Гол: Салабай, 62
Удаление: Бурда, 80
ГОЛ! 0:1, Салабай, 62 мин.
События матча
80’
Никита Бурда (Колос Ковалевка) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Салабай (Колос Ковалевка), асcист Андрей Цуриков.
