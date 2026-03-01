01.03.2026 16:00 - : -
6
0
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 28-го тура АПЛ начнется 1 марта в 16:00 по киевскому времени
В воскресенье, 1 марта, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
