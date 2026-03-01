Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.03.2026 16:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2026, 02:06 |
6
0

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 28-го тура АПЛ начнется 1 марта в 16:00 по киевскому времени

01 марта 2026, 02:06 |
6
0
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. «В чем проблема?»: Гвардиола жестко ответил фанам. Скандал в АПЛ
ФОТО. Экс-звезда АПЛ с трудом нашел новый клуб после аварии
Ливерпуль – Вест Хэм – 5:2. Шоу на Энфилде. Видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии
Футбол | 28 февраля 2026, 17:31 15
Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии
Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии

Харьковчане в непростой борьбе обыграли одного из аутсайдеров УПЛ

На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28 февраля 2026, 15:45 35
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ

Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге

В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Футбол | 28.02.2026, 11:59
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28.02.2026, 05:55
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»
Футбол | 01.03.2026, 00:24
СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»
СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 12
Другие виды
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 11
Бокс
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем