Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.03.2026 16:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2026, 11:21 |
266
1

МЮ – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 1 марта в 16:00 по Киеву

01 марта 2026, 11:21 |
266
1 Comments
МЮ – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 1 марта, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Манчестер Юнайтед

Начало сезона оказалось для манкунианцев не лучшим, однако с приходом на тренерский мостик Майкла Каррика результаты коллектива значительно улучшились. После 27 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 48 баллов, пока позволяют находиться на 4-м месте турнирной таблицы. И от 3-й, и от 6-й позиции «Манчестер Юнайтед» отделяет 3 зачетных пункта.

Однако в Кубке Англии команде не повезло – на стадии 1/32 финала она вылетела после поражения 2:1 против «Брайтона».

Кристал Пэлас

А вот для «орлов» наоборот, начало сезона получилось неплохим, однако дальше продолжить положительные тенденции лондонцы не смогли. За 27 игр национальной лиги коллективу удалось набрать 35 очков, которые сейчас позволяют находиться на 13 месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета составляет 10 баллов, столько же команду отделяет от топ-5. В Кубке Англии действующий обладатель трофея вылетел от полупрофессионального «Максфилда» на стадии 1/32.

В Лиге конференций «Кристалл Пэлас» удалось квалифицироваться уже в 1/8 финала, где клуб ждет поединок против «АЭК Ларнака».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Кристалл Пэлас». За этот отрезок орлам удалось добыть в борьбе 3 балла, 1 матч завершился вничью, а в 1 поединке выиграл «МЮ».

Интересные факты

  • В последних 8-х выездных играх «Кристалл Пэлас» одержал только 1 победу.
  • «Манчестер Юнайтед» победил в 5/6 предыдущих поединках.
  • «Манчестер Юнайтед» забил 48 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» сейчас находится в отличной форме и подходит к игре в статусе фаворита. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.53 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
1 марта 2026 -
16:00
Кристал Пэлас
Победа МЮ 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Футбол | 28 февраля 2026, 19:08 0
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением

Суркис дал интервью о ситуации в клубе

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28 февраля 2026, 21:39 10
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве

В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Футбол | 28.02.2026, 11:59
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
В Турции ответили на желание Шахтера сыграть с Лехом на стадионе Гезтепе
Известный украинский клуб отказался от футболистов киевского Динамо
Футбол | 01.03.2026, 09:23
Известный украинский клуб отказался от футболистов киевского Динамо
Известный украинский клуб отказался от футболистов киевского Динамо
ГЕРАСКЕВИЧ: «ТЦК – это нынешние реалии, государство вынуждено так делать»
Зимние виды | 01.03.2026, 02:19
ГЕРАСКЕВИЧ: «ТЦК – это нынешние реалии, государство вынуждено так делать»
ГЕРАСКЕВИЧ: «ТЦК – это нынешние реалии, государство вынуждено так делать»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Это будет точно интересней, чем Рух-Оболонь
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 6
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 13
Бокс
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
27.02.2026, 21:06 1
Футбол
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем