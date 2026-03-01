В воскресенье, 1 марта, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Манчестер Юнайтед

Начало сезона оказалось для манкунианцев не лучшим, однако с приходом на тренерский мостик Майкла Каррика результаты коллектива значительно улучшились. После 27 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 48 баллов, пока позволяют находиться на 4-м месте турнирной таблицы. И от 3-й, и от 6-й позиции «Манчестер Юнайтед» отделяет 3 зачетных пункта.

Однако в Кубке Англии команде не повезло – на стадии 1/32 финала она вылетела после поражения 2:1 против «Брайтона».

Кристал Пэлас

А вот для «орлов» наоборот, начало сезона получилось неплохим, однако дальше продолжить положительные тенденции лондонцы не смогли. За 27 игр национальной лиги коллективу удалось набрать 35 очков, которые сейчас позволяют находиться на 13 месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета составляет 10 баллов, столько же команду отделяет от топ-5. В Кубке Англии действующий обладатель трофея вылетел от полупрофессионального «Максфилда» на стадии 1/32.

В Лиге конференций «Кристалл Пэлас» удалось квалифицироваться уже в 1/8 финала, где клуб ждет поединок против «АЭК Ларнака».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Кристалл Пэлас». За этот отрезок орлам удалось добыть в борьбе 3 балла, 1 матч завершился вничью, а в 1 поединке выиграл «МЮ».

Интересные факты

В последних 8-х выездных играх «Кристалл Пэлас» одержал только 1 победу.

«Манчестер Юнайтед» победил в 5/6 предыдущих поединках.

«Манчестер Юнайтед» забил 48 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» сейчас находится в отличной форме и подходит к игре в статусе фаворита. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.53 по линии БК betking).