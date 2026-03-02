Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1. Дьявольский камбек. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.03.2026 16:00 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
Англия
02 марта 2026, 03:12 |
26
0

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

1 марта Манчестер Юнайтед переиграл Кристал Пэлас в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Олд Траффорд, завершилась со счетом 2:1 в пользу красных дьяволов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе хозяев отличились Бруну Фернандеш и Беньямин Шешко. У орлов единственный мяч оформил Максенс Лакруа, который на старте второго тайма получил красную карточку.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 1 марта

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 57 (пен.), Шешко, 65 – Лакруа, 4

Удаление: Лакруа, 56 (Кристал Пэлас)

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
56’
Максанс Лакруа (Кристал Пэлас) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Максанс Лакруа (Кристал Пэлас), асcист Бреннан Джонсон.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
