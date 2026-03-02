1 марта Манчестер Юнайтед переиграл Кристал Пэлас в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Олд Траффорд, завершилась со счетом 2:1 в пользу красных дьяволов.

Голами в составе хозяев отличились Бруну Фернандеш и Беньямин Шешко. У орлов единственный мяч оформил Максенс Лакруа, который на старте второго тайма получил красную карточку.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 1 марта

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 57 (пен.), Шешко, 65 – Лакруа, 4

Удаление: Лакруа, 56 (Кристал Пэлас)

Видеообзор матча