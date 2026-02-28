Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Гавр
28.02.2026 22:05 - : -
ПСЖ
Франция
Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 28 февраля в 22:05 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля, в рамках французской Лиги 1, свою встречу проведут Гавр – ПСЖ. Начало матча запланировано на 22:05 по киевскому времени.

Гавр

Текущий сезон Гавр проводит на уровне непредсказуемого середняка, команда идет 13-й в турнирной таблице, запас прочности по сравнению с опасной зоной составляет целых 9 очков. В последнем туре клуб потерпел выездное поражение от одного из аутсайдеров Нанта со счетом 0:2, первый мяч пропустили уже на 3-й минуте, причем автогол. Таким образом, Гавр прервал серию из двух побед подряд.

В родных стенах команда играет уверенно, 5 побед, столько же ничьих и всего два поражения. Шесть игроков пропустят предстоящую встречу.

ПСЖ

Парижане в этом сезоне нацелены на трэбл, только в таком случае клуб и его болельщики выполнит все задачи. В чемпионате не все так гладко, как могло быть, ведь есть интрига, ПСЖ лидирует, опережая Ланс на очко, но есть игра в запасе. Свой последний матч команда уверенно выиграла дома у Метца со счетом 3:0. Поскольку главный конкурент в этом туре допустил осечку, есть шанс увеличить свой отрыв.

На этой неделе парижане играли в Лиге чемпионов, где расписали мировую дома с Монако – 2:2, и поскольку в гостях выиграли 3:2, прошли в 1/8 финала, где сыграют против Челси. Цвета французского гранда представляет украинец Илья Забарный, его немало критикуют, хотя он еще способен доказать, что способен быть основным. У клуба пять кадровых потерь перед этой битвой.

Личные встречи

В первом круге ПСЖ одержал убедительную победу дома со счетом 3:0, Гавр пытался отвечать, имел моменты, но забить не сумел. Парижане имеют существенный перевес в очных противостояниях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд такими коэффициентами: 9.62 для Гавра и 1.31 для ПСЖ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Конечно, ПСЖ большой фаворит этой пары, даже играя в гостях. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице, имеет шикарный подбор игроков и будет играть на победу. Гавр имеет преимущество своего поля, а также больше дней отдыха, по сравнению с соперником. Подопечным Луиса Энрике просто надо взять три очка, неважно в каком стиле, поставлю здесь на победу хозяев с форой +2 гола за 1,62.

Прогноз Sport.ua
Гавр
28 февраля 2026 -
22:05
ПСЖ
Победа Гавра (фора +2 гола) 1,62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Гавр ПСЖ прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
