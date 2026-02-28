Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гавр – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Гавр
28.02.2026 22:05 - : -
ПСЖ
Франция
28 февраля 2026, 20:20
Гавр – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 февраля в 22:05 по Киеву матч Лиги 1

Гавр – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 февраля, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «ПСЖ».

Игра пройдет в Гавре на стадионе «Стад Осеан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Гавр – ПСЖ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
