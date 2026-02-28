Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
28.02.2026 17:00 - : -
Вест Хэм
Англия
28 февраля 2026, 08:08 | Обновлено 28 февраля 2026, 08:14
Матч начнется 28 февраля в 17:00 по Киеву

ФК Ливерпуль

В субботу, 28 февраля, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ливерпуль

Не слишком стабильные результаты демонстрируют мерсисайдцы в текущем сезоне. После 27 туров национальной лиги на балансе команды есть 45 зачетных пунктов, которые пока позволяют занимать 6-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Расстояние от 3-го и от 8-го места почти одинаковое – 6 и 7 очков соответственно. В Кубке Англии коллектив выбил «Барнлси» и «Брайтон» и квалифицировался в 1/8 финала, где будет играть против «Вулверхемптона».

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» уверенно квалифицировался в 1/8 финала, где будет играть против «Галатасарая».

Вест Хэм

Не слишком уверенные результаты демонстрируют «молотобойцы» в текущем сезоне. За 27 игр Премьер-лиги лондонцам удалось завоевать 25 очков, которые пока позволяют занимать 18-ю строчку общего зачета. Однако расстояние от безопасной зоны не слишком велико – всего 2 очка.

В Кубке Англии «Вест Хэм» одолел «КПР» и «Бертон», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала, где его ждет игра против «Брентфорда».

Личные встречи

В последних 5-х играх ощутимое преимущество имеет «Ливерпуль». За этот отрезок коллектив завоевал 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 8-х играх «Вест Хэм» проиграл всего 1 раз.
  • В последних 6-х играх «Ливерпуль» пропустил всего 2 гола.
  • В каждом из последних 4-х матчей «Вест Хема» было забито меньше 2.5 гола.

Прогноз

Последние игры команд не были очень богаты голами, поэтому я поставлю на тотал меньше 3.5 (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
