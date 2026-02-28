Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Англии
Ливерпуль
28.02.2026 17:00 - : -
Вест Хэм
Англия
28 февраля 2026, 13:02 |
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Ливерпуль на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Вест Хэм
По теме:
Лидс – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ливерпуль Вест Хэм Ливерпуль - Вест Хэм
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
