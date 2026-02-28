Англия28 февраля 2026, 13:02 |
14
0
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии
28 февраля 2026, 13:02 |
14
0
В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Ливерпуль на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Вест ХэмСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 февраля 2026, 21:22 29
Украинец сразится с Верховеном
Футбол | 28 февраля 2026, 06:30 6
Федорчук надеется на связку Виктор Цыганков – Владислав Ванат
Футбол | 27.02.2026, 19:27
Футбол | 27.02.2026, 15:37
Футбол | 28.02.2026, 13:31
Комментарии 0
Популярные новости
26.02.2026, 19:00 5
26.02.2026, 14:52 44
27.02.2026, 14:30 1
Другие виды
28.02.2026, 02:30 3
27.02.2026, 17:14 1
27.02.2026, 18:04 2
26.02.2026, 21:59 2