Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Вест Хэм – 5:2. Шоу на Энфилде. Видео голов и обзор матча
Англия
28 февраля 2026, 22:45 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:59
95
0

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:2. Шоу на Энфилде. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура АПЛ

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:2. Шоу на Энфилде. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии.

Поединок 28-го тура Английской Премьер-лги принимал «Энфилд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли вполне ожидаемую победу с разгромным счетом 5:2.

«Ливерпуль» с 48 баллами занимает пятое место турнирной таблицы. «Вест Хэм» с 25 пунктами – 18-й.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм 5:2

Голы: Экитике, 5, ван Дейк, 24, Макаллистер, 43, Гакпо, 70, Дисаси (автогол) 82 – Соучек, 49, Кастельянос, 75

Видео голов и обзор матча:

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Вест Хэм Уго Экитике Вирджил ван Дейк Коди Гакпо Алексис Макаллистер Аксель Дисаси автогол Томаш Соучек Валентин Кастельянос
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
