Англия28 февраля 2026, 22:45 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:59
95
0
Ливерпуль – Вест Хэм – 5:2. Шоу на Энфилде. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура АПЛ
28 февраля 2026, 22:45 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:59
95
0
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии.
Поединок 28-го тура Английской Премьер-лги принимал «Энфилд».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева поля добыли вполне ожидаемую победу с разгромным счетом 5:2.
«Ливерпуль» с 48 баллами занимает пятое место турнирной таблицы. «Вест Хэм» с 25 пунктами – 18-й.
Чемпионат Англии. 28-й тур
Ливерпуль – Вест Хэм 5:2
Голы: Экитике, 5, ван Дейк, 24, Макаллистер, 43, Гакпо, 70, Дисаси (автогол) 82 – Соучек, 49, Кастельянос, 75
Видео голов и обзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 февраля 2026, 23:07 0
Состоялось четыре матча чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 28 февраля 2026, 19:05 15
Александрия в шоке
Футбол | 28.02.2026, 12:19
Бокс | 28.02.2026, 11:43
Футбол | 28.02.2026, 15:45
Комментарии 0
Популярные новости
27.02.2026, 19:27 6
27.02.2026, 17:14 1
27.02.2026, 05:00 1
27.02.2026, 09:11 12
26.02.2026, 21:59 2
27.02.2026, 04:00 1
27.02.2026, 19:05 11
28.02.2026, 07:30 4