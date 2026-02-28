Вячеслав СУРКИС: «Дебют? У нас есть датчики, кажется, что пульс зашкаливал»

Юный голкипер Динамо Вячеслав Суркис прокомментировал дебют в составе основной команды киевского клуба в матче 18-го тура УПЛ против Эпицентра (4:0) – главный тренер Игорь Костюк выпустил Суркиса в конце поединка в день 20-летия вратаря:

– Поздравляем с победой, с Днем рождения и с дебютом. Сегодня много событий произошло в течение одного дня, наверное, 27 февраля 2026 года запомните надолго? Какие эмоции?

– Эмоции переполняют. Обычно на интервью говорю спокойно, сдержанно, а сейчас волнующе – даже не ожидал, если честно. Очень приятно дебютировать за родной клуб в родном городе, на родном стадионе, перед своими болельщиками. Это детская мечта. И еще в такой день – в День рождения! Наверное, сейчас я самый счастливый человек в мире.

– Какие у вас были мысли, когда узнали, что выйдете на поле и разминались? Как представляли себе этот дебют?

– Уже ни о чем не думал, сказали играть – значит, буду играть. Размялся, готовился. У нас есть датчики, кажется, что пульс зашкаливал (улыбается). А если серьезно, то все хорошо. Сказали, что выйду за десять минут до конца, ведь счет позволял, поэтому был готов. Перед игрой все вратари разминаются вместе, поэтому все было нормально.

– В каком состоянии сейчас находится команда?

– В хорошем. На прошлой неделе победили «Рух», сегодня – «Эпицентр». По моему мнению, показали хороший футбол, несмотря на непростые погодные условия.

– Можно ли сказать, что опыт и молодость хорошо дополняют друг друга в команде?

– Бесспорно, опытные игроки помогают, подсказывают, за это им большая благодарность. Иногда могут и «напичкать» – но это правильно, все по делу. Андрей Николаевич [Ярмоленко] сегодня вышел, забил фантастический мяч, он – легенда. Уже имеет 117 голов – это невероятный показатель, просто топ!

Мотя [Пономаренко] отмечается уже в пятом матче подряд, сегодня оформил дубль и в целом сыграл очень хорошо, прогрессирует, добавляет. Мы с ним в одной команде с детства, поэтому знаю его очень хорошо, он хороший парень, сильный футболист. Уверен, что у него большое будущее.

