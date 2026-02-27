Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Подарок к 20-летию. Суркис дебютировал в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 14:49 |
Вячеслав вышел на поле против Эпицентра

Sport.ua

В пятницу, 27 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины сезона 2025/2026, в котором киевское «Динамо» на своем поле в Киеве играет против «Эпицентра».

На 81-й минуте встречи в составе «Динамо» в УПЛ дебютировал голкипер Вячеслав Суркис.

Стоит отметить, что именно в этот день сыну Григория Суркиса исполнилось 20 лет.

Вячеслав Суркис Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр фото дебют день рождения
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Перець
ну нарешті вітання
Ответить
+2
Денис Брегін
Клоунада. Але шо ж поробиш коли ти однофамілець ігорьміхалича. Просто приречений на успіх 
Ответить
0
