ФОТО. Подарок к 20-летию. Суркис дебютировал в УПЛ

В пятницу, 27 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины сезона 2025/2026, в котором киевское «Динамо» на своем поле в Киеве играет против «Эпицентра».

На 81-й минуте встречи в составе «Динамо» в УПЛ дебютировал голкипер Вячеслав Суркис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стоит отметить, что именно в этот день сыну Григория Суркиса исполнилось 20 лет.

ФОТО. Подарок на 20-летие. Суркис дебютировал в УПЛ