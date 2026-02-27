Украина. Премьер лига27 февраля 2026, 14:49 |
ФОТО. Подарок к 20-летию. Суркис дебютировал в УПЛ
Вячеслав вышел на поле против Эпицентра
27 февраля 2026, 14:49 |
961
В пятницу, 27 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины сезона 2025/2026, в котором киевское «Динамо» на своем поле в Киеве играет против «Эпицентра».
На 81-й минуте встречи в составе «Динамо» в УПЛ дебютировал голкипер Вячеслав Суркис.
Стоит отметить, что именно в этот день сыну Григория Суркиса исполнилось 20 лет.
ФОТО. Подарок на 20-летие. Суркис дебютировал в УПЛ
Комментарии 2
ну нарешті вітання
Клоунада. Але шо ж поробиш коли ти однофамілець ігорьміхалича. Просто приречений на успіх
