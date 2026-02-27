Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 февраля 2026, 18:04
Бывший защитник «горняков» Игорь Леонов верит в успех подопечных Арды Турана

Шахтер. Шахтер – Шемрок Роверс

Сегодня, 27 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций, куда пробился «Шахтер», так сказать, без дополнительных матчей. В итоге на этой стадии турнира подопечные Арды Турана 12-го и 19 марта встретятся с польським «Лехом».

Своей реакцией на предстоящие матчи «Шахтера» в этих соревнованиях с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился легендарный защитник «горняков» Игорь Леонов.

– Игорь Иванович, в 1/16 финала Лиги конференций «Шахтер» встретится с «Лехом». Как вам этот соперник?
– Сразу стоит отметить, что это действующий чемпион своей страны. Да, им не удалось пробиться ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы. Тем не менее, поляки неплохо выступили в групповом раунде Лиги конференций. Более того, на мой взгляд, этот соперник сейчас набрал неплохую форму, так как побеждает в пяти последних матчах сезона. Плохо только, что обе встречи «Шахтер» проведет в Польше, по сути, в гостях у «Леха».

Тем не менее, шансы перед первой игры равны. «Горнякам» нужно настраиваться на бой, так как у поляков хороший состав с качественными легионерами.

– На ваш взгляд, это лучше вариант, чем «Самсунспор», который также мог стать соперником украинской команды?
– Я бы предпочел турецкую команду (улыбается). На мой взгляд, у «Леха» более мастеровитые футболисты. К тому же и сама организация игры у поляков лучше построена.

– Если немного пофантазировать, то по оптимистическим прогнозам, где вы видите «Шахтер» в нынешней Лиге конференций?
– Как минимум в полуфинале. Но здесь важно пройти «Лех», поскольку у нас чемпионат только возобновился и «горнякам» необходимо набрать хороший игровой тонус.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
