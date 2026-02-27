Йожеф САБО: «Лех лучший вариант, чем Самсунспор»

Сегодня, 27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. По ее итогам стало известно, что на этой стадии турнира «Шахтер» встретится с польским «Лехом».

На соперника «горняков» отреагировал авторитетный отечественный тренер Йожеф Сабо.

– «Лех», на мой взгляд, лучший вариант для «Шахтера», чем «Самсунспор», – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – У польских клубов нет такой громкой истории в еврокубках, как у турецких. Да и сам чемпионат Турции будет посильнее польского.

Другое дело, что оба поединка пройдут в Польше. Это заметный минус для «горняков». Я бы на их месте, если есть такая возможность, перенес бы домашнюю игру в другую страну. Хотя я возмущен, почему нельзя играть, к примеру, во Львове. Ну это такое дело.

К первому матчу против «Леха» «Шахтер» проведет уже три поединка в Премьер-лиге, поэтому игровой тонус команда немного наберет. Поэтому в процентом соотношении преимущество украинской команды, думаю, 60 на 40.