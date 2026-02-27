Лех станет вторым польским соперником Шахтера в еврокубках

Лех станет 2-м польским еврокубковым соперником в истории донецкого Шахтера.

Произойдет это в матчах 1/8 финала Лиги конференций.

Раньше Шахтер встречался только с Легией в еврокубках.

Статистика еврокубковых матчей Шахтера против польских команд: 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей 5-4.

Все матчи Шахтера против команд из Польши в еврокубках

2006: ЛЧ, Шахтер – Легия – 1:0

2006: ЛЧ, Легия – Шахтер – 2:3

2025: ЛК, Шахтер – Легия – 1:2

Следует также отметить, что в 2010 году Лех по сумме двух встреч прошел Днепр в Лиге Европы (1:0).