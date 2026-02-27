Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лех станет вторым польским соперником Шахтера в еврокубках
Лига конференций
27 февраля 2026, 15:36 |
573
0

Лех станет вторым польским соперником Шахтера в еврокубках

Горняки раньше сыграли 3 поединка только против варшавской Легии

27 февраля 2026, 15:36 |
573
0
Лех станет вторым польским соперником Шахтера в еврокубках
ФК Шахтер

Лех станет 2-м польским еврокубковым соперником в истории донецкого Шахтера.

Произойдет это в матчах 1/8 финала Лиги конференций.

Раньше Шахтер встречался только с Легией в еврокубках.

Статистика еврокубковых матчей Шахтера против польских команд: 3 матча, 2 победы, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей 5-4.

Все матчи Шахтера против команд из Польши в еврокубках

  • 2006: ЛЧ, Шахтер – Легия – 1:0
  • 2006: ЛЧ, Легия – Шахтер – 2:3
  • 2025: ЛК, Шахтер – Легия – 1:2

Следует также отметить, что в 2010 году Лех по сумме двух встреч прошел Днепр в Лиге Европы (1:0).

По теме:
ФОТО. Гераскевич посетил матч Шахтера с Вересом и получил футболку
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Йожеф САБО: «Лех лучший вариант, чем Самсунспор»
Лига конференций Шахтер Донецк статистика Лех Познань Легия Варшава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Запорожский Металлург летом может отказаться от профессиональной команды
Футбол | 27 февраля 2026, 13:51 0
Запорожский Металлург летом может отказаться от профессиональной команды
Запорожский Металлург летом может отказаться от профессиональной команды

Условия диктуют реалии войны

У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27 февраля 2026, 07:58 15
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций

Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань

За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27.02.2026, 09:11
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.02.2026, 08:45
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 27.02.2026, 06:00
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30
Бокс
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59
Олимпийские игры
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
26.02.2026, 07:23
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем