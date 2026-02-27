Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Судья оштрафовал теннисиста на матчболе и завершил поединок
ATP
27 февраля 2026, 17:00 |
330
0

ВИДЕО. Судья оштрафовал теннисиста на матчболе и завершил поединок

В Акапулько Атман получил штрафное очко за затягивание времени в игре с Кецмановичем

27 февраля 2026, 17:00 |
330
0
ВИДЕО. Судья оштрафовал теннисиста на матчболе и завершил поединок
Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Атман

На матчболе соперника французский теннисист Теренс Атман (ATP 63) получил штрафное очко за затягивание времени и автоматически проиграл поединок сербу Миомиру Кецмановичу (ATP 84) в 1/4 финала ATP 500 Акапулько.

Француз уступил Кецмановичу в двух сетах за 1 час 31 минуту – 3:6, 3:6.

Это была первая очная встреча игроков.

В последнем гейме Атман отыграл три матчбола у Кецмановича, но на четвертом судья вынес ему предупреждение за затягивание времени. Француз вытирал руки полотенцем.

Теренс не пожал руку судье полсе окончания поединка.﻿

ATP 500 Акапулько. Хард, 1/4 финала

Миомир Кецманович [84] – Теренс Атман [63] – 6:3, 6:3

ВИДЕО. Судья оштрафовал теннисиста на матчболе и завершил поединок

По теме:
Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Акапулько
Минус Монфис и Зверев. Определены пары 1/4 финала пятисотника в Акапулько
Прервал лузстрик. Монфис в Акапулько выиграл первый матч за 8 месяцев
ATP Акапулько Теренс Атман Миомир Кецманович видео
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Теннис | 26 февраля 2026, 20:55 10
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Другие виды | 27 февраля 2026, 06:30 11
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине

Экс-президент НОК считает, что хотят уничтожить его репутацию

Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
Футбол | 27.02.2026, 14:55
Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 27.02.2026, 07:29
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 27.02.2026, 06:00
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 6
Другие виды
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59
Олимпийские игры
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 42
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
26.02.2026, 07:33 6
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем