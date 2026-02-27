ВИДЕО. Судья оштрафовал теннисиста на матчболе и завершил поединок
В Акапулько Атман получил штрафное очко за затягивание времени в игре с Кецмановичем
На матчболе соперника французский теннисист Теренс Атман (ATP 63) получил штрафное очко за затягивание времени и автоматически проиграл поединок сербу Миомиру Кецмановичу (ATP 84) в 1/4 финала ATP 500 Акапулько.
Француз уступил Кецмановичу в двух сетах за 1 час 31 минуту – 3:6, 3:6.
Это была первая очная встреча игроков.
В последнем гейме Атман отыграл три матчбола у Кецмановича, но на четвертом судья вынес ему предупреждение за затягивание времени. Француз вытирал руки полотенцем.
Теренс не пожал руку судье полсе окончания поединка.
ATP 500 Акапулько. Хард, 1/4 финала
Миомир Кецманович [84] – Теренс Атман [63] – 6:3, 6:3
Something you don't see every day 🤔— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026
Kecmanovic's 6-3 6-3 win over Atmane ends with a time violation.#ATM2026 pic.twitter.com/uKKEL6XeQw
