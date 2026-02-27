Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Акапулько

Кецманович сыграет с Коболли, а Тиафо с Накашимой

Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Акапулько
Getty Images/Global Images Ukraine. Френсис Тіафо

28 февраля на турнире ATP 500 Акапулько состоятся поуфинальные матчи.

Пары 1/2 финала: Миомир Кецманович (АТР 84) и Флавио Коболли (АТР 20), Фрэнсис Тиафо (АТР 28) и Брэндон Накашима (АТР 29).

Результат очных встреч Кецмановича и Коболли – 1:0 в пользу серба. Тиафо ранее шесть раз играл против Накашима и одержал пять побед.

ATP 500 Акапулько. Хард, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Миомир Кецманович [84] – Тэрэнс Атман [84] – 6:3, 6:3
Флавио Коболли [20] – У Ибин [142] – 7:6 (7:4), 6:1

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [28] – Матиа Белуччи [110] – 6:3, 6:4
Брэндон Накашима [29] – Валентен Вашеро [27] – 2:6, 6:2, 6:3

ATP 500 Акапулько. Хард, 1/2 финала

Миомир Кецманович [84] – Флавио Коболли [20]
Фрэнсис Тиафо [28] – Брэндон Накашима [29]

ATP Акапулько Миомир Кецманович Фрэнсис Тиафо Флавио Коболли Брэндон Накашима Теренс Атман Валентен Вашеро Маттиа Беллуччи У Ибин
