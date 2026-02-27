Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Акапулько
Кецманович сыграет с Коболли, а Тиафо с Накашимой
28 февраля на турнире ATP 500 Акапулько состоятся поуфинальные матчи.
Пары 1/2 финала: Миомир Кецманович (АТР 84) и Флавио Коболли (АТР 20), Фрэнсис Тиафо (АТР 28) и Брэндон Накашима (АТР 29).
Результат очных встреч Кецмановича и Коболли – 1:0 в пользу серба. Тиафо ранее шесть раз играл против Накашима и одержал пять побед.
ATP 500 Акапулько. Хард, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Миомир Кецманович [84] – Тэрэнс Атман [84] – 6:3, 6:3
Флавио Коболли [20] – У Ибин [142] – 7:6 (7:4), 6:1
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [28] – Матиа Белуччи [110] – 6:3, 6:4
Брэндон Накашима [29] – Валентен Вашеро [27] – 2:6, 6:2, 6:3
ATP 500 Акапулько. Хард, 1/2 финала
Миомир Кецманович [84] – Флавио Коболли [20]
Фрэнсис Тиафо [28] – Брэндон Накашима [29]
