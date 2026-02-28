Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк объяснил, почему не дал Пономаренко пробить пенальти за Динамо
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 20:08 |
Костюк объяснил, почему не дал Пономаренко пробить пенальти за Динамо

Тренер рассказал, что в команде есть свои пенальтисты

28 февраля 2026, 20:08 |
Костюк объяснил, почему не дал Пономаренко пробить пенальти за Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал, почему Матвей Пономаренко не пробил пенальти в матче против «Эпицентра» – одиннадцатиметровый реализовал Владимир Бражко.

– Пономаренко сегодня снова забил, но не пробивал пенальти. Как это решают в команде?

– У нас есть футболисты, которые выполняют пенальти, поэтому сегодня его выполнял Бражко.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис после матча 18-го тура с «Эпицентром» (4:0) озвучил одну из главных задач главного тренера Игоря Костюка во главе «бело-синих» – развитие молодежи.

Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Владимир Бражко Эпицентр Каменец-Подольский Матвей Пономаренко Динамо - Эпицентр
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
