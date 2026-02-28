Костюк объяснил, почему не дал Пономаренко пробить пенальти за Динамо
Тренер рассказал, что в команде есть свои пенальтисты
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал, почему Матвей Пономаренко не пробил пенальти в матче против «Эпицентра» – одиннадцатиметровый реализовал Владимир Бражко.
– Пономаренко сегодня снова забил, но не пробивал пенальти. Как это решают в команде?
– У нас есть футболисты, которые выполняют пенальти, поэтому сегодня его выполнял Бражко.
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис после матча 18-го тура с «Эпицентром» (4:0) озвучил одну из главных задач главного тренера Игоря Костюка во главе «бело-синих» – развитие молодежи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав признает достижения спортсмена, но не считает его достойным звания Героя Украины
Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины