27 февраля 2026, 18:29 |
Суркис назвал главную задачу Костюка во главе Динамо: «Они должны...»

Президент киевского клуба уверен, что необходимо развивать талантливую молодежь

ФК Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис после матча 18-го тура с «Эпицентром» (4:0) озвучил одну из главных задач главного тренера Игоря Костюка – развитие молодежи:

«Ярмоленко, Караваев, Буяльский – это те игроки, которые могут выйти на поле и сделать результат. Я понимаю это. Но мы должны дать шанс нашей молодежи.

Потому что такие ребята, как Редушко, как Пономаренко, забивающий в каждой игре – они должны играть. Это все должны понимать», – рассказал Суркис.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 балла. В 2026 году подопечные Костюка одержали две победы в двух играх – в предыдущем туре «бело-синие» одолели львовский «Рух» (1:0).

В поединке 17-го тура в составе киевской команды дебютировал талантливый фланговый защитник Максим Коробов, который провел на поле 80 минут.

По теме:
Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ
Шахтер – Верес – 1:0. Мяч после углового. Видео гола и обзор матча
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр Игорь Суркис Игорь Костюк Богдан Редушко Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: Профутбол Digital
