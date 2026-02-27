За оскорбление в адрес Килиана Мбаппе фанату грозит тюрьма

Сторона обвинения настаивает на тюремном заключении сроком на один год и штрафе в размере 2880 евро для болельщика, допустившего расистские оскорбления в адрес форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

По данным Mundo Deportivo, данный инцидент был зафиксирован 24 августа 2025 года на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» во время поединка между «сливочными» и «Овьедо», который завершился со счетом 0:3.

Представители прокуратуры указывают на то, что неподобающее поведение в отношении французского игрока попало в объектив камеры. Видеозапись случившегося впоследствии была опубликована в социальных сетях, собрав около 300 тысяч просмотров всего за несколько часов.

В материалах дела отмечается, что фанат выкрикивал оскорбления сразу после того, как Мбаппе забил гол в ворота «Овьедо» на 37-й минуте матча.