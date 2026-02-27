Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Новый скандала вокруг Винисиуса. При участии футболиста Бенфики?
Другие новости
27 февраля 2026, 00:45 |
492
0

ФОТО. Новый скандала вокруг Винисиуса. При участии футболиста Бенфики?

Всплыла подозрительная сторис, связанная с Отаменди

27 февраля 2026, 00:45 |
492
0
ФОТО. Новый скандала вокруг Винисиуса. При участии футболиста Бенфики?
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В соцсетях разгорелся скандал, связанный с защитником «Бенфики» Николасом Отаменди.

По информации The Touchline, в Instagram появился аккаунт, который подозревают в принадлежности брату футболиста. Именно с этого профиля была опубликована неоднозначная сторис накануне матча.

Контент быстро разлетелся по сети и вызвал волну обсуждений среди болельщиков. Многие считают, что публикация могла быть намеком или попыткой повлиять на информационный фон перед игрой.

Пока официальных комментариев ни от самого Отаменди, ни от его окружения не поступало. Однако история уже набирает обороты и может получить продолжение в ближайшее время.

По теме:
Из-за финансовых проблем Интер может продать одного из лидеров
Реал шокировал футбольный мир двумя финансовыми рекордами
Девушка Винисиуса поцеловала другого в эфире – реакция игрока удивила
фото скандал Винисиус Жуниор Реал Мадрид Бенфика Николас Отаменди Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Другие виды | 26 февраля 2026, 22:30 5
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины

Саладуха сообщила, что законодательных изменений для этого пока нет

ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
Футбол | 26 февраля 2026, 01:07 17
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ

Ангелина Забарная показала свой близкий круг в столице Франции

В расположение Металлиста приехал бывший футболист Днепра-1
Футбол | 27.02.2026, 00:30
В расположение Металлиста приехал бывший футболист Днепра-1
В расположение Металлиста приехал бывший футболист Днепра-1
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Футбол | 26.02.2026, 09:36
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Футбол | 26.02.2026, 07:23
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49 1
Олимпийские игры
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем