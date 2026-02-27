ФОТО. Новый скандала вокруг Винисиуса. При участии футболиста Бенфики?
Всплыла подозрительная сторис, связанная с Отаменди
В соцсетях разгорелся скандал, связанный с защитником «Бенфики» Николасом Отаменди.
По информации The Touchline, в Instagram появился аккаунт, который подозревают в принадлежности брату футболиста. Именно с этого профиля была опубликована неоднозначная сторис накануне матча.
Контент быстро разлетелся по сети и вызвал волну обсуждений среди болельщиков. Многие считают, что публикация могла быть намеком или попыткой повлиять на информационный фон перед игрой.
Пока официальных комментариев ни от самого Отаменди, ни от его окружения не поступало. Однако история уже набирает обороты и может получить продолжение в ближайшее время.
🚨 𝗡𝗘𝗪: An Instagram account suspected to be owned by Otamendi's brother posted this story on Instagram before the match yesterday. pic.twitter.com/QekNGSnK1D— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 26, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саладуха сообщила, что законодательных изменений для этого пока нет
Ангелина Забарная показала свой близкий круг в столице Франции