ФОТО. Новый скандала вокруг Винисиуса. При участии футболиста Бенфики?

В соцсетях разгорелся скандал, связанный с защитником «Бенфики» Николасом Отаменди.

По информации The Touchline, в Instagram появился аккаунт, который подозревают в принадлежности брату футболиста. Именно с этого профиля была опубликована неоднозначная сторис накануне матча.

Контент быстро разлетелся по сети и вызвал волну обсуждений среди болельщиков. Многие считают, что публикация могла быть намеком или попыткой повлиять на информационный фон перед игрой.

Пока официальных комментариев ни от самого Отаменди, ни от его окружения не поступало. Однако история уже набирает обороты и может получить продолжение в ближайшее время.