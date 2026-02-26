Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 03:25 | Обновлено 26 февраля 2026, 03:26
Тренер Монако: «Явные двойные стандарты, это вызывает гнев»

Поконьоли высказался по поводу удаления Мамаду Кулибали в матче против ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Монако» Себастьен Поконьоли высказался по поводу удаления Мамаду Кулибали в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).

– Можно ли считать удаление Мамаду Кулибали на 58-й минуте решающим эпизодом игры?

– Безусловно. Это сопоставимо с удалением Головина в первой игре. Красная карточка – и мы тут же пропускаем мяч. На мой взгляд, наказание было несправедливым. Решение арбитра выглядит избыточно суровым, особенно с учетом того, что два предупреждения были вынесены всего за пять минут.

Если судья решается на такую карточку, он вполне мог предъявить ее и Эрнандесу. Кулибали еще совсем юн, тогда как Эрнандес – опытный чемпион мира, однако успокаивать просят именно его.

Это явные двойные стандарты, с которыми «Монако» сталкивается регулярно. Разумеется, это вызывает гнев, – цитирует Поконьоли издание L'Équipe.

Стоит напомнить, что в первой встрече между командами (2:3) в составе монегасков поле покинул удаленный российский хавбек Головин. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной» либо «Челси».

По теме:
Капитан Ювентуса: «Наворачиваются слезы, ведь мы искренне верили в успех»
КУРТУА: «Меня радует, что Винисиус танцует, пусть делает это и дальше»
Ассистент Моуриньо: «Футболисты проявили себя потрясающе»
Себастьен Поконьоли Монако ПСЖ ПСЖ - Монако Лига чемпионов Александр Головин Лукас Эрнандес Барселона Челси
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
