Тренер Монако: «Явные двойные стандарты, это вызывает гнев»
Поконьоли высказался по поводу удаления Мамаду Кулибали в матче против ПСЖ
Наставник «Монако» Себастьен Поконьоли высказался по поводу удаления Мамаду Кулибали в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).
– Можно ли считать удаление Мамаду Кулибали на 58-й минуте решающим эпизодом игры?
– Безусловно. Это сопоставимо с удалением Головина в первой игре. Красная карточка – и мы тут же пропускаем мяч. На мой взгляд, наказание было несправедливым. Решение арбитра выглядит избыточно суровым, особенно с учетом того, что два предупреждения были вынесены всего за пять минут.
Если судья решается на такую карточку, он вполне мог предъявить ее и Эрнандесу. Кулибали еще совсем юн, тогда как Эрнандес – опытный чемпион мира, однако успокаивать просят именно его.
Это явные двойные стандарты, с которыми «Монако» сталкивается регулярно. Разумеется, это вызывает гнев, – цитирует Поконьоли издание L'Équipe.
Стоит напомнить, что в первой встрече между командами (2:3) в составе монегасков поле покинул удаленный российский хавбек Головин. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной» либо «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо
Ахметов отблагодарил воина за защиту Украины