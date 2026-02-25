Фиаско Интера в ЛЧ, еще один новичок Полесья, неожиданный поворот для Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 февраля.

1. Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала

Дальше прошли Буде-Глимт, Атлетико, Байер и Ньюкасл

2A. Сенсация в ЛЧ. Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала

Итальянский гранд покинул Лиги чемпионов

2B. Ньюкасл и Карабах устроили перестрелку в ЛЧ. Сороки залетели в 1/8 финала

Английский клуб в ответном матче выиграл со счетом 3:2

3A. Два удара в створ. Байер вышел в 1/8 финала ЛЧ после ничьей с Олимпиакосом

Команды не забили голов, а первая игра завершилась со счетом 2:0

3B. Атлетико с хет-триком Серлота и ассистом Облака выбил Брюгге из ЛЧ

Второй матч 1/16 финала ЛЧ завершился со счетом 4:1

4. ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины

В борьбе 8 команд, среди которых три представителя УПЛ

5. Стало известно, сколько Полесье заплатит за еще одного новичка

Олег Федор подпишет трехлетний контракт с житомирским клубом

6. Футзальная сборная Украины U-18 в матче с 6 голами обыграла Португалию U-17

Команда Игоря Москвичева одержала победу со счетом 4:2

7. Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине

Джессика Пегула не сыграет на соревнованиях WTA 250 в США из-за травмы колена

8. Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю

Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing

9. Селби выбыл на старте. Начался снукерный турнир Welsh Open

Рейтинговый турнир проходит в Лландидно с 23 февраля по 1 марта

10A. ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться

Решат положительно, несмотря на натянутые отношения Инфантино с Чефериным

10B. Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге

Украина занимает 25-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА