Фиаско Интера в ЛЧ, еще один новичок Полесья, неожиданный поворот для Усика
Главные новости за 24 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 февраля.
1. Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Дальше прошли Буде-Глимт, Атлетико, Байер и Ньюкасл
2A. Сенсация в ЛЧ. Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала
Итальянский гранд покинул Лиги чемпионов
2B. Ньюкасл и Карабах устроили перестрелку в ЛЧ. Сороки залетели в 1/8 финала
Английский клуб в ответном матче выиграл со счетом 3:2
3A. Два удара в створ. Байер вышел в 1/8 финала ЛЧ после ничьей с Олимпиакосом
Команды не забили голов, а первая игра завершилась со счетом 2:0
3B. Атлетико с хет-триком Серлота и ассистом Облака выбил Брюгге из ЛЧ
Второй матч 1/16 финала ЛЧ завершился со счетом 4:1
4. ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины
В борьбе 8 команд, среди которых три представителя УПЛ
5. Стало известно, сколько Полесье заплатит за еще одного новичка
Олег Федор подпишет трехлетний контракт с житомирским клубом
6. Футзальная сборная Украины U-18 в матче с 6 голами обыграла Португалию U-17
Команда Игоря Москвичева одержала победу со счетом 4:2
7. Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Джессика Пегула не сыграет на соревнованиях WTA 250 в США из-за травмы колена
8. Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing
9. Селби выбыл на старте. Начался снукерный турнир Welsh Open
Рейтинговый турнир проходит в Лландидно с 23 февраля по 1 марта
10A. ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться
Решат положительно, несмотря на натянутые отношения Инфантино с Чефериным
10B. Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Украина занимает 25-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА
