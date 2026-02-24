Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24 февраля 2026, 21:08
Джессика Пегула не сыграет на соревнованиях WTA 250 в США из-за травмы колена

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Пятая ракетка мира Джессика Пегула из США не сыграет на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США), на котором в прошлом году выиграла трофей.

Пегула пропустит соревнования из-за травмы левого колена. На прошлой неделе Джессика выиграла трофей тысячника в Дубае, в финале одолев украинку Элину Свитолину.

Пегула в статусе лидера посева в первом круге Остина должна была встретитьсяся с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой (WTA 102). Джессику заменит китаянка Юань Юэ (WTA 128), которая получила статус лаки-лузера (поражение Уитни Осигве в финале квалификации).

24 февраля Джессика отпраздновала 32-летие. Матчи основной сетки в Остине пройдут с 23 февраля по 1 марта.

Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
ПЕГУЛА: «Финал со Свитолиной? Я идеально реализовала все, что планировала»
Элина СВИТОЛИНА: «Поражение Пегуле? Я была не в лучшей форме, скажем так»
