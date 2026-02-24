Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине

Пятая ракетка мира Джессика Пегула из США не сыграет на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США), на котором в прошлом году выиграла трофей.

Пегула пропустит соревнования из-за травмы левого колена. На прошлой неделе Джессика выиграла трофей тысячника в Дубае, в финале одолев украинку Элину Свитолину.

Пегула в статусе лидера посева в первом круге Остина должна была встретитьсяся с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой (WTA 102). Джессику заменит китаянка Юань Юэ (WTA 128), которая получила статус лаки-лузера (поражение Уитни Осигве в финале квалификации).

24 февраля Джессика отпраздновала 32-летие. Матчи основной сетки в Остине пройдут с 23 февраля по 1 марта.