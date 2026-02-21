Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
WTA
21 февраля 2026, 18:26 | Обновлено 22 февраля 2026, 00:31
12367
36

Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул

Элина проиграла Джессике в двух сетах, забрав шесть геймов

21 февраля 2026, 18:26 | Обновлено 22 февраля 2026, 00:31
12367
36 Comments
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В финале украинка в двух сетах потерпела поражение от пятой ракетки мира Джессики Пегулы из США.

WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 4:6

Свитолина провела девятое очное противостояние против Пегулы и в шестой раз уступила американке.

Элина сыграла в 24-м финале в карьере и боролась за 20-й трофей. Для Свитолиной это был пятый финал на тысячниках (первый с 2018 года) и первое поражение.

Свитолина в Дубае успела переиграть Паула Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и Коко Гауфф.

Элина, спасибо за этот турнир и подаренные эмоции! Невероятный старт сезона, дальше – больше!

Результаты Свитолиной на турнире WTA 1000 в Дубае:

  • R1: Элина Свитолина [7] – BYE
  • R2: Элина Свитолина [7] – Паула Бадоса – 6:4, RET., Бадоса
  • R3: Элина Свитолина [7] – Белинда Бенчич [9] – 4:6, 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Элина Свитолина [7] – Антония Ружич [LL] – 3:6, 6:2, 6:3
  • 1/2 финала: Элина Свитолина [7] – Коко Гауфф [3] – 6:4, 6:7 (13:15), 6:4
  • Финал: Элина Свитолина [7] – Джессика Пегула [4] – 2:6, 4:6

Пегула завоевала 10-й трофей в карьере и четвертый на тысячниках. Для Джессики это первый титул в сезоне 2026 года.

Пегула в 31 год и 356 дней стала второй самой возрастной теннисисткой, выигравшей трофей в Дубае. Старше нее была только Винус Уильямс (33 года 245 дней), завоевавшая титул в 2014 году.

Джессика одержала четыре победы над соперницами из топ-20 WTA (Ива Йович, Клара Таусон, Аманда Анисимова, Элина Свитолина) на одном турнире во второй раз в карьере – ранее она это сделала на Итоговом турнире WTA в 2023 году (Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Мария Саккари и Коко Гауфф).

Пегула стала четвертой теннисисткой, выигравшей свои первые четыре трофея категории WTA 1000 на хардовом покрытии после Каролин Возняцки, Агнешки Радваньской и Виктории Азаренко с момента введения этого формата в 2009 году.

Результаты Пегулы на турнире WTA 1000 в Дубае:

  • R1: Джессика Пегула [4] – BYE
  • R2: Джессика Пегула [4] – Варвара Грачева [Q] – 6:4, 6:0
  • R3: Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16] – 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Джессика Пегула [4] – Клара Таусон [12] – 6:3, 2:6, 6:4
  • 1/2 финала: Джессика Пегула [4] – Аманда Анисимова [2] – 1:6, 6:4, 6:3
  • Финал: Джессика Пегула [4] – Элина Свитолина [7] – 6:2, 6:4

Видеообзор матча

Фото с финала Элина Свитолина – Джессика Пегула

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

По теме:
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае
Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(176)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Теннис | 21 февраля 2026, 09:01 0
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае

21 февраля Элина в матче с Пегулой поборется не только за трофей и солидный чек

ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
Футбол | 21 февраля 2026, 08:18 22
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией

У футболиста недавно возник конфликт

Лунин стал свидетелем сенсации. Реал уступил на последних минутах в Испании
Футбол | 21.02.2026, 21:27
Лунин стал свидетелем сенсации. Реал уступил на последних минутах в Испании
Лунин стал свидетелем сенсации. Реал уступил на последних минутах в Испании
Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе
Теннис | 21.02.2026, 21:21
Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе
Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе
Договоренность достигнута: Батагов перейдет к 19-кратному чемпиону
Футбол | 21.02.2026, 08:56
Договоренность достигнута: Батагов перейдет к 19-кратному чемпиону
Договоренность достигнута: Батагов перейдет к 19-кратному чемпиону
Комментарии 36
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VITASS
Програла... Але
Давайте будемо відверті: Елінин фінал був вчора. Там вона вмерла, але вигризла перемогу. Віддала всі сили. І очікувати сьогодні можна було лише на чудо. Чуда сьогодні не сталося, але вчорашній півфінал називають найкращим матчем туру на тепер. Тому Елі лише пошана, повага, респект. Головні перемоги ще по переду. Борись,  як Україна (с)
Ответить
+43
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad H.
Реально цей матч , після вчорашнього, витягти було просто неможливо. Велика подяка за цей фінал і те , що Еліна програла , не заслуга Пегули , а фізичне виснаження Світоліної. Хотілося б бачити не тільки Еліну в фіналах і напівфіналах , а і ще когось з українських тенісисток.
Ответить
+24
Показать Скрыть 1 ответ
Serg_Al
Дякуємо тобі, Еліна!  Все, що могла, ти  сьогодні зробила. Вище голови сьогодні пригнути не змогла - це було вище людських можливостей. Дуже неприємно, що це була Пегула - не люблю я цю страшилку. І стиль гри іі мені не подобається. Але сподіваюсь, що за нормальних обставин ти її ще обіграєш, і не раз!  Здоров`я тобі і  наснаги, Еліна!  
Ответить
+22
Показать Скрыть 2 ответа
Vovan78
Дякую Еліні за емоції. Вона молодчинка. Після такого важкого матчу проти Коко сьогодні вона зробила максимум що можливо. Але рік тільки розпочався і перемоги Елі ще ми побачимо. Удачі їй у наступних турнірах.
Ответить
+22
Андрій Заліщук
На жаль, втома далася взнаки, але всеодно Елі респект за цей турнір!
Ответить
+18
introvert
Наслідки вчорашньої битви було видно неозброєним оком, не той рух, не та реакція, тож нічого дивного, що Пегула мала перевагу. Дякую Еліні за цей тиждень та бажаю удачі на американських турнірах.
Ответить
+16
C.Пеклов
Боролася із суперницею і  зі своєї втомою,але програла на жаль..Таке буває.А в цілому на турнірі зіграла дуже добре,подарувала нам багато радостних емоцій.Дякуємо,Еліна не засмучивайся, добре відпочні,а перемоги в цьому році ,я впевнений,будуть!Хай щастить!
Ответить
+14
Fdail
Єдине,що півфінал Еліна могла швидше закрити. Але за все інше - Еля абсолютно героїня. І перемога в пекельному матчі, і після нього не знялася, а вирішила боротися до кінця. Респект і повага. Тільки вперед 
Ответить
+14
C.Пеклов
Міліардерша добре відновилася,виглядала набагато свіжішою.Знає Пегула,які пігулки приймати!На жаль Еліні це не вдалося.Але сезон тільки розпочався.Вірю у наших дівчат!
Ответить
+11
Катя
Ну от що мішало дати дівчатам 1 день на відпочинок? Ну їм же це також в плюс. Гра була б набагато цікавішою. Якби вийшли дві тенісистки, які свіжі, відпочили і готові грати. Бо ну Еліна сьогодні фізично не готова, хоча і готова психологічно))
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Disiny7
На жаль не зуміла Єля відновитись і Джесс навіть не довелося напружуватися
Дякую матуся за прекрасні емоції і чудовий турнір!  Успіхів надалі.
Ответить
+9
COBA
Важкий півфінал видався. Думаю, це мало суттєве значення.
Ответить
+3
Святослав Курятник
Еліна наразі третя в чемпіонській гонці на сезон, тобто початок сезону дуже вдалий!
Ответить
+3
Микола Захарченко
Подяка Еліні за цей турнір !
Для нас вона найкраща ! 🇺🇦✌️
Ответить
+3
ptolemeus
Це відповідь на питання - чи зможе Еліна виграти мейджор? На жаль, не зможе. Суто фізично. До фіналу дійти - може. Але сил на нього вже не залишиться.
Хіба що дико пощастить з сіткою і хтось зніметься, і буде менше матчів та більше відпочинку, а в фіналі буде якась вискочка не дуже досвідчена.
Ответить
+2
Олександр Науменко
Давно помітив , за один турнір Еліну фізично вистачає на 5 ігор. Всі попередні її титули, враховуючи Підсумковий , завойовані п'ятим матчем, чотири півфінали мейджорів( шості матчи) , програні. Якщо вчорашній матч з Коко взяти за два, а він цього заслуговує, то сьогодні все закономірно.
Ответить
0
Sashamar
Побоювався, що почнеться в колгоспі ранок. І подача не та, і корт не бачить, і взагалі... Ні, здебільшого тільки слова подяки, ми теж ростемо.
Що поробиш, коли сил немає ракетку підняти. Від цього і подачі не буде, і м'яч полетить куди завгодно. А суперниця свіжиша, бо витратила менше сил і не тільки вчора. За всій повазі до дівчат Грачова і Таусон це не Бадоса (нехай травмована) і Бенчич. Та й то боролася гідно, крім другої подачі статистика більш-менш рівна. Шкода, що не дають день відпочинку як на Шоломах.
Ответить
0
Serhii P.
Еліна вже 7 ракетка світу з понеділка! З чим її вітаємо, в 31 рік це дуже круто
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Santk86
Да, не хватило сил, Пегула была быстрее во всем. Во втором сете Элина пыталась добавить, но американку было уже не остановить. Это не Гауф, которая по 16 двойных делает.
Ответить
-1
KirTheKing
Элина нашла свою оптимальную форму. минимум веса, одни мышцы, меньше нагрузка на ноги. очень плотная игра. одна секунда и мяч уже на стороне соперницы. более агрессивная игра. развод по углам. удары по линии и более частые выходы к сетке это домашняя работа. минимум беготни на задней линии. сейчас именно Элина диктует игру от атаки а не от защиты как было раньше. как результат впервые полуфинал АО, кокоша стала клиенткой, впервые финал на тысячнике. так что шлем становится все ближе. как пела Алла Пугачева, то ли еще будет ой-ой-ой !
Ответить
-2
Популярные новости
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
Непобедимый боксер хочет повторить путь Усика – его уже не остановить
Непобедимый боксер хочет повторить путь Усика – его уже не остановить
20.02.2026, 02:02
Бокс
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 16:00 11
Теннис
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
21.02.2026, 03:02 10
Футбол
Андрей Лунин договорился с россиянином. Тот помог трудоустроиться
Андрей Лунин договорился с россиянином. Тот помог трудоустроиться
20.02.2026, 10:28 7
Футбол
Камбек с сета и брейка. Определена первая финалистка супертурнира в Дубае
Камбек с сета и брейка. Определена первая финалистка супертурнира в Дубае
20.02.2026, 18:01
Теннис
Динамо понесло потерю перед матчем с Рухом. Известно будущее игрока
Динамо понесло потерю перед матчем с Рухом. Известно будущее игрока
20.02.2026, 08:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем