Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В финале украинка в двух сетах потерпела поражение от пятой ракетки мира Джессики Пегулы из США.

WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 4:6

Свитолина провела девятое очное противостояние против Пегулы и в шестой раз уступила американке.

Элина сыграла в 24-м финале в карьере и боролась за 20-й трофей. Для Свитолиной это был пятый финал на тысячниках (первый с 2018 года) и первое поражение.

Свитолина в Дубае успела переиграть Паула Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и Коко Гауфф.

Элина, спасибо за этот турнир и подаренные эмоции! Невероятный старт сезона, дальше – больше!

Результаты Свитолиной на турнире WTA 1000 в Дубае:

R1: Элина Свитолина [7] – BYE

Элина Свитолина [7] – BYE R2: Элина Свитолина [7] – Паула Бадоса – 6:4, RET., Бадоса

Элина Свитолина [7] – Паула Бадоса – 6:4, RET., Бадоса R3: Элина Свитолина [7] – Белинда Бенчич [9] – 4:6, 6:1, 6:3

Элина Свитолина [7] – Белинда Бенчич [9] – 4:6, 6:1, 6:3 1/4 финала: Элина Свитолина [7] – Антония Ружич [LL] – 3:6, 6:2, 6:3

Элина Свитолина [7] – Антония Ружич [LL] – 3:6, 6:2, 6:3 1/2 финала: Элина Свитолина [7] – Коко Гауфф [3] – 6:4, 6:7 (13:15), 6:4

Элина Свитолина [7] – Коко Гауфф [3] – 6:4, 6:7 (13:15), 6:4 Финал: Элина Свитолина [7] – Джессика Пегула [4] – 2:6, 4:6

Пегула завоевала 10-й трофей в карьере и четвертый на тысячниках. Для Джессики это первый титул в сезоне 2026 года.

Пегула в 31 год и 356 дней стала второй самой возрастной теннисисткой, выигравшей трофей в Дубае. Старше нее была только Винус Уильямс (33 года 245 дней), завоевавшая титул в 2014 году.

Джессика одержала четыре победы над соперницами из топ-20 WTA (Ива Йович, Клара Таусон, Аманда Анисимова, Элина Свитолина) на одном турнире во второй раз в карьере – ранее она это сделала на Итоговом турнире WTA в 2023 году (Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Мария Саккари и Коко Гауфф).

Пегула стала четвертой теннисисткой, выигравшей свои первые четыре трофея категории WTA 1000 на хардовом покрытии после Каролин Возняцки, Агнешки Радваньской и Виктории Азаренко с момента введения этого формата в 2009 году.

Результаты Пегулы на турнире WTA 1000 в Дубае:

R1: Джессика Пегула [4] – BYE

Джессика Пегула [4] – BYE R2: Джессика Пегула [4] – Варвара Грачева [Q] – 6:4, 6:0

Джессика Пегула [4] – Варвара Грачева [Q] – 6:4, 6:0 R3: Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16] – 6:4, 6:2

Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16] – 6:4, 6:2 1/4 финала: Джессика Пегула [4] – Клара Таусон [12] – 6:3, 2:6, 6:4

Джессика Пегула [4] – Клара Таусон [12] – 6:3, 2:6, 6:4 1/2 финала: Джессика Пегула [4] – Аманда Анисимова [2] – 1:6, 6:4, 6:3

Джессика Пегула [4] – Аманда Анисимова [2] – 1:6, 6:4, 6:3 Финал: Джессика Пегула [4] – Элина Свитолина [7] – 6:2, 6:4

