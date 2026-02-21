Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае

Смотрите фотогалерею церемонии награждения и финала Элины с Джессикой Пегулой

ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Джессика Пегула

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Джессике Пегуле в финале турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

После завершения поединка традиционно состоялась церемония награждения. Элина получил утешительный приз, а Джессика – трофей соревнований.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина уступила Пегуле в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Элина провела 24-й финал в карьере на уровне Тура и боролась за 20-й трофей, в частности за третий в Дубае.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!

WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 4:6

ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина Джессика Пегула фото фотогалерея награждение WTA Дубай
Даниил Агарков
Сообщить об ошибке

Комментарии 1
Serhii P.
