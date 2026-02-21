ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Джессике Пегуле в финале турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

После завершения поединка традиционно состоялась церемония награждения. Элина получил утешительный приз, а Джессика – трофей соревнований.

Свитолина уступила Пегуле в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Элина провела 24-й финал в карьере на уровне Тура и боролась за 20-й трофей, в частности за третий в Дубае.

WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 4:6

Getty Images/Global Images Ukraine

