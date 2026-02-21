Элина Свитолина – Джессика Пегула. Финал WTA 1000 в Дубае. Видеообзор матча

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) проиграла Джессике Пегуле в финале хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Свитолина потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 4:6 за 1 час и 13 минут. Это было девятое очное противостояние соперниц, Элина в шестой раз уступила Джессике.

Свитолина в Дубае успела переиграть Паулу Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и Коко Гауфф. Элина в третий раз сыграла в финале соревнований в Дубае – в 2017 и 2018 годах она выигрывала на этих кортах трофей.

🏆 WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 4:6

Видеообзор матча