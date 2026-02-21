Элина Свитолина – Джессика Пегула. Финал WTA 1000 в Дубае. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 1000 в Дубае
21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) проиграла Джессике Пегуле в финале хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
Свитолина потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 4:6 за 1 час и 13 минут. Это было девятое очное противостояние соперниц, Элина в шестой раз уступила Джессике.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Свитолина в Дубае успела переиграть Паулу Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и Коко Гауфф. Элина в третий раз сыграла в финале соревнований в Дубае – в 2017 и 2018 годах она выигрывала на этих кортах трофей.
🏆 WTA 1000 Дубай. Хард. Финал
Элина Свитолина (Украина) [7] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 4:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале катарского пятисотника Карлос разгромил Артура Фиса в двух сетах
У футболиста недавно возник конфликт