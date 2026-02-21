Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина Свитолина – Джессика Пегула. Финал WTA 1000 в Дубае. Видеообзор матча
WTA
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Финал WTA 1000 в Дубае. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 1000 в Дубае

Элина Свитолина – Джессика Пегула. Финал WTA 1000 в Дубае. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) проиграла Джессике Пегуле в финале хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Свитолина потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 4:6 за 1 час и 13 минут. Это было девятое очное противостояние соперниц, Элина в шестой раз уступила Джессике.

Свитолина в Дубае успела переиграть Паулу Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и Коко Гауфф. Элина в третий раз сыграла в финале соревнований в Дубае – в 2017 и 2018 годах она выигрывала на этих кортах трофей.

🏆 WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Элина Свитолина (Украина) [7] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 4:6

Видеообзор матча

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае
Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Дубай теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
