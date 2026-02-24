Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины
Кубок Украины
24 февраля 2026, 13:47 |
736
2

ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины

Восемь команд, среди которых три представителя Премьер-лиги, продолжают борьбу за трофей

24 февраля 2026, 13:47 |
736
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила даты и время начала матчей на стадии 1/4 финала Кубка Украины, где за трофей продолжает бороться восемь команд.

Во вторник, 3 марта, в 18:00 на поле стадиона имени Лобановского выйдут киевское «Динамо» и «Ингулец». На следующий день в 15:30 сильнейшего определят лидеры элитного дивизиона и Первой лиги – черкасский ЛНЗ сыграет против черновицкой «Буковины».

Представитель Второй лиги, киевский «Локомотив», попытается создать сенсацию в игре с харьковским «Металлистом 1925», которая состоится 5 марта (15:30).

Стадия 1/4 финала завершится 17 марта, когда сыграют два представителя Первой лиги – «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь». Дата этого поединка была перенесена по обоюдному согласию обеих команд, не желавших прерывать свою подготовку к возобновлению чемпионата.

Даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины:

  • 3 марта, 18:00. Динамо – Ингулец
  • 4 марта, 15:30. ЛНЗ – Буковина
  • 5 марта, 15:30. Металлист 1925 – Локомотив
  • 17 марта, 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

Представительство команд по лигам:

  • Премьер-лига – 3 команды (Динамо, ЛНЗ, Металлист 1925)
  • Первая лига – 4 команды (Ингулец, Буковина, Чернигов, Феникс-Мариуполь)
  • Вторая лига – 1 команда (Локомотив)

По теме:
Лидер Украинской Премьер-лиги рискует потерять одного из ключевых игроков
Динамо обратилось к фанатам накануне матча Кубка Украины против Ингульца
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец ЛНЗ Черкассы Буковина Черновцы Металлист 1925 Локомотив Киев Чернигов Феникс-Мариуполь даты и время матчей
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
Футбол | 23 февраля 2026, 16:29 36
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса

Джанлука Престианни не сыграет против Реала

Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Футбол | 24 февраля 2026, 07:01 12
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Источник: Динамо допустило роковую ошибку

Владимир Зверов о том, почему со стадионом в Киеве возникли проблемы

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24.02.2026, 09:37
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
МИЧЕЛ – после феерии Ваната и Цыганкова: «Я хочу больше от этого игрока»
Футбол | 24.02.2026, 08:18
МИЧЕЛ – после феерии Ваната и Цыганкова: «Я хочу больше от этого игрока»
МИЧЕЛ – после феерии Ваната и Цыганкова: «Я хочу больше от этого игрока»
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
Футбол | 24.02.2026, 13:26
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Prokop_Andriy
Цікаво буде подивитися на Буковину на фоні такого сильного суперника як ЛНЗ
Ответить
+1
Микола Унгурян
дивне лише чому не перенести всі матчі ,враховуючи що всі першоліговські команди змушені змінювати графік підготовки
Ответить
+1
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Финал Олимпиады-2026. Канада и США устроят зарубу за хоккейное золото
Финал Олимпиады-2026. Канада и США устроят зарубу за хоккейное золото
22.02.2026, 10:26
Хоккей
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 6
Футбол
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
22.02.2026, 14:32 19
Теннис
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
23.02.2026, 07:02 17
Футбол
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
23.02.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем