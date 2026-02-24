ОФИЦИАЛЬНО. Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины
Восемь команд, среди которых три представителя Премьер-лиги, продолжают борьбу за трофей
Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила даты и время начала матчей на стадии 1/4 финала Кубка Украины, где за трофей продолжает бороться восемь команд.
Во вторник, 3 марта, в 18:00 на поле стадиона имени Лобановского выйдут киевское «Динамо» и «Ингулец». На следующий день в 15:30 сильнейшего определят лидеры элитного дивизиона и Первой лиги – черкасский ЛНЗ сыграет против черновицкой «Буковины».
Представитель Второй лиги, киевский «Локомотив», попытается создать сенсацию в игре с харьковским «Металлистом 1925», которая состоится 5 марта (15:30).
Стадия 1/4 финала завершится 17 марта, когда сыграют два представителя Первой лиги – «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь». Дата этого поединка была перенесена по обоюдному согласию обеих команд, не желавших прерывать свою подготовку к возобновлению чемпионата.
Даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины:
- 3 марта, 18:00. Динамо – Ингулец
- 4 марта, 15:30. ЛНЗ – Буковина
- 5 марта, 15:30. Металлист 1925 – Локомотив
- 17 марта, 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь
Представительство команд по лигам:
- Премьер-лига – 3 команды (Динамо, ЛНЗ, Металлист 1925)
- Первая лига – 4 команды (Ингулец, Буковина, Чернигов, Феникс-Мариуполь)
- Вторая лига – 1 команда (Локомотив)
