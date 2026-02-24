Атлетико с хет-триком Серлота и ассистом Облака выбил Брюгге из ЛЧ

24 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Атлетико» и «Брюгге».

Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. Первая игра между командами закончилась со счетом 3:3.

Главным героем встречи стал нападающий «Атлетико» Александер Серлот – на его счету хет-трик. Также стоит отметить вратаря Яна Облака, который отдал ассист на первый гол норвежца.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Тоттенхэмом» или «Ливерпулем».

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 24 февраля

Атлетико – Брюгге – 4:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Серлот, 23, 76, 87, Кардосо, 48 – Ордоньес, 36