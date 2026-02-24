Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Атлетико с хет-триком Серлота и ассистом Облака выбил Брюгге из ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Атлетико Мадрид
24.02.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 4 : 1
Брюгге
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 21:40 | Обновлено 24 февраля 2026, 22:29
931
3

Матч завершился со счетом 4:1

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Атлетико» и «Брюгге».

Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. Первая игра между командами закончилась со счетом 3:3.

Главным героем встречи стал нападающий «Атлетико» Александер Серлот – на его счету хет-трик. Также стоит отметить вратаря Яна Облака, который отдал ассист на первый гол норвежца.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Тоттенхэмом» или «Ливерпулем».

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 24 февраля
Атлетико – Брюгге – 4:1 (первый матч – 3:3)
Голы: Серлот, 23, 76, 87, Кардосо, 48 – Ордоньес, 36

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Маттео Руджери.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Адемола Лукман.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джонни Кардозо (Атлетико Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Хоэль Ордоньес (Брюгге), асcист Брэндон Мехеле.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Ян Облак.
ВИДЕО. Интер и Буде-Глимт обменялись голами
ВИДЕО. Буде-Глимт забил Интеру, сделав счет 4:1 по сумме матчей
Саудовская Аравия. Звездный клуб упустил шанс вернуть себе первое место
Брюгге Атлетико Мадрид Лига чемпионов Александер Серлот Ян Облак видео голов и обзор Джонни Кардосо Хоэль Ордоньес хет-трик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
