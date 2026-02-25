Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Брюгге – 4:1. Хет-трик Серлота, ассист Облака. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Атлетико Мадрид
24.02.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 4 : 1
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 02:38 |
14
0

Атлетико – Брюгге – 4:1. Хет-трик Серлота, ассист Облака. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

25 февраля 2026, 02:38 |
14
0
Атлетико – Брюгге – 4:1. Хет-трик Серлота, ассист Облака. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля 2026 года, во вторник, в Мадриде был сыгран ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» принимал «Брюгге».

Встреча на стадионе «Метрополитано» завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1 (7:4 по сумме двух встреч).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу матрасникам принесли три гола Александера Серлота, первый из которых был забит с передачи вратаря Яна Облака.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 24 февраля
Атлетико – Брюгге – 4:1 (первый матч – 3:3)
Голы: Серлот, 23, 76, 87, Кардосо, 48 – Ордоньес, 36

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Маттео Руджери.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Адемола Лукман.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джонни Кардозо (Атлетико Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Хоэль Ордоньес (Брюгге), асcист Брэндон Мехеле.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Ян Облак.
По теме:
Ньюкасл – Карабах – 3:2. Шоу на Сент-Джеймс Парк. Видео голов и обзор матча
Байер – Олимпиакос – 0:0. Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов. Видеообзор
Вингер Бенфики готов поддержать Винисиуса в расистском скандале
Брюгге Атлетико Мадрид хет-трик Ян Облак видео голов и обзор Лига чемпионов Александер Серлот Джонни Кардосо Хоэль Ордоньес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Футбол | 24 февраля 2026, 04:19 7
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание

Дисквалифицированный Престианни едет в Мадрид вопреки запрету

Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Футбол | 24 февраля 2026, 07:01 12
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Источник: Динамо допустило роковую ошибку

Владимир Зверов о том, почему со стадионом в Киеве возникли проблемы

Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Футбол | 24.02.2026, 17:46
Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Источник: один из лучших игроков УПЛ больше не хочет играть в Украине
Футбол | 25.02.2026, 00:32
Источник: один из лучших игроков УПЛ больше не хочет играть в Украине
Источник: один из лучших игроков УПЛ больше не хочет играть в Украине
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Футбол | 24.02.2026, 09:47
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
23.02.2026, 06:05 6
Олимпийские игры
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 8
Футбол
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
23.02.2026, 07:02 17
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем