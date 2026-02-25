Атлетико – Брюгге – 4:1. Хет-трик Серлота, ассист Облака. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
24 февраля 2026 года, во вторник, в Мадриде был сыгран ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» принимал «Брюгге».
Встреча на стадионе «Метрополитано» завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1 (7:4 по сумме двух встреч).
Победу матрасникам принесли три гола Александера Серлота, первый из которых был забит с передачи вратаря Яна Облака.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 24 февраля
Атлетико – Брюгге – 4:1 (первый матч – 3:3)
Голы: Серлот, 23, 76, 87, Кардосо, 48 – Ордоньес, 36
Видеообзор матча
События матча
