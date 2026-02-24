Атлетико Мадрид

24 февраля на Метрополитано пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Атлетико встретится с Брюгге. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Атлетико

Команда вообще-то не сказать чтобы удачно играла в Примере. Да, в прошлом сезоне получилось вернуться на третье место - но для того, кто позиционирует себя как гранд, такое в Испании сложно назвать громадным достижением. Тем более что сейчас оказывают серьезную конкуренцию футболисты Вильярреала. Зато в кубке не только вышли в полуфинал уже, но и выиграли там первый матч с Барселоной со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов испанцы начинали с пары поражений в первых трех матчах. Потом вроде бы и тут набрали обороты и выиграли трижды кряду. А вот в 2026-м году пока что никак не получается в турнире победить. В январе была ничья с Галатасараем в Стамбуле и даже поражение дома Буде/Глимту. Да и в Бельгии, выигрывая 2:0 и 3:2, в итоге ограничились ничьей.

Брюгге

Клуб в последнее время закрепился в статусе национального футбольного флагмана. Правда, прошлой весной все-таки упустили очередной титул - в самой концовке его украл Роял Юнион, главный конкурент в последние годы. Летом было оформлено реванш, но это в Суперкубке, а вот в Про Лиге сейчас чемпион лидирует, опережая преследователя на три очка. А ведь есть и неожиданно упорный Сент-Труйден.

Конечно же, силы уходят у бельгийцев в Лиге чемпионов. Там они уже выполнили задачу, начав с пары раундов летней квалификации и выйдя в плей-офф - для этого нужно было в январе выиграть не только у Кайрата, но и у Марселя, и это получилось. Да и с испанцами показали характер, правда, это позволило только уйти от поражения дома. Теперь нужно как минимум сыграть не хуже в Мадриде.

Статистика личных встреч

Равенство сохраняется - у команд все еще по две победы, но теперь уже в семи очных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом поединка Гризманна и компанию. Но пока что лучше ставить на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,70).