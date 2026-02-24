Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
24.02.2026 19:45 2-й матч. Результат первого матча 3:3 - : -
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 13:22 |
698
0

Атлетико – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 24 февраля в 19:45 по Киеву

24 февраля 2026, 13:22 |
698
0
Атлетико – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля на Метрополитано пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Атлетико встретится с Брюгге. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Атлетико

Команда вообще-то не сказать чтобы удачно играла в Примере. Да, в прошлом сезоне получилось вернуться на третье место - но для того, кто позиционирует себя как гранд, такое в Испании сложно назвать громадным достижением. Тем более что сейчас оказывают серьезную конкуренцию футболисты Вильярреала. Зато в кубке не только вышли в полуфинал уже, но и выиграли там первый матч с Барселоной со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов испанцы начинали с пары поражений в первых трех матчах. Потом вроде бы и тут набрали обороты и выиграли трижды кряду. А вот в 2026-м году пока что никак не получается в турнире победить. В январе была ничья с Галатасараем в Стамбуле и даже поражение дома Буде/Глимту. Да и в Бельгии, выигрывая 2:0 и 3:2, в итоге ограничились ничьей.

Брюгге

Клуб в последнее время закрепился в статусе национального футбольного флагмана. Правда, прошлой весной все-таки упустили очередной титул - в самой концовке его украл Роял Юнион, главный конкурент в последние годы. Летом было оформлено реванш, но это в Суперкубке, а вот в Про Лиге сейчас чемпион лидирует, опережая преследователя на три очка. А ведь есть и неожиданно упорный Сент-Труйден.

Конечно же, силы уходят у бельгийцев в Лиге чемпионов. Там они уже выполнили задачу, начав с пары раундов летней квалификации и выйдя в плей-офф - для этого нужно было в январе выиграть не только у Кайрата, но и у Марселя, и это получилось. Да и с испанцами показали характер, правда, это позволило только уйти от поражения дома. Теперь нужно как минимум сыграть не хуже в Мадриде.

Статистика личных встреч

Равенство сохраняется - у команд все еще по две победы, но теперь уже в семи очных матчах.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.40 для Атлетико и 8.05 для Брюгге. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают явным фаворитом поединка Гризманна и компанию. Но пока что лучше ставить на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
24 февраля 2026 -
19:45
Брюгге
Тотал больше 3.0 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Один из матчей ЛЧ сегодня состоится на стадионе-рекордсмене турнира
Атлетико – Брюгге. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игрока Бенфики отстранили от матча с Реалом за расизм. Он приехал в Мадрид
Атлетико Мадрид Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ – после феерии Ваната и Цыганкова: «Я хочу больше от этого игрока»
Футбол | 24 февраля 2026, 08:18 5
МИЧЕЛ – после феерии Ваната и Цыганкова: «Я хочу больше от этого игрока»
МИЧЕЛ – после феерии Ваната и Цыганкова: «Я хочу больше от этого игрока»

Тренер – о матче с «Алавесом»

Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Футбол | 23 февраля 2026, 20:41 3
Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов
Скандал в УПЛ. Игрок сбежал за границу, клуб может потерять много миллионов

У «Вереса» проблемы с Айдином

ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Футбол | 24.02.2026, 07:57
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
Футбол | 24.02.2026, 13:26
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Футбол | 24.02.2026, 00:00
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
23.02.2026, 07:02 17
Футбол
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 33
Футбол
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 22
Хоккей
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем