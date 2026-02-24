Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 февраля 2026, 12:30 | Обновлено 24 февраля 2026, 12:44
Безумные деньги. Известно, сколько Полесье заплатит за еще одного новичка

Олег Федор подпишет трехлетний контракт с житомирским клубом

Безумные деньги. Известно, сколько Полесье заплатит за еще одного новичка
ФК Карпаты Львов. Олег Федор

Львовские «Карпаты» продолжают распродавать своих лучших игроков.

Как стало известно Sport.ua, 21-летний полузащитник Олег Федор вместе с генеральным директором ФК «Карпаты» Андреем Русолом находятся в Житомире, где переговоры о трансфере этого игрока в «Полесье» вышли на финишную прямую.

По имеющейся информации, Федор подпишет с «волками» трехлетний контракт и обойдется им в два миллиона триста тысяч евро. «Карпаты» также получат 25 процентов от последующей продажи игрока молодежной сборной Украины.

Ранее «Полесье» уже усилил лидер нападения львовского клуба Игорь Краснопир, далее на очереди потеря еще одного игрока.

Также «Карпаты» были готовы распрощаться и со своим лучшим легионером – Бруниньо, переход которого в «Металлист 1925» сорвался буквально в последний момент.

В настоящее время львовская команда занимает десятое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Карпаты Львов Полесье Житомир Олег Федор Андрей Русол трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Перець
Астанавітесь
Ответить
+1
Prokop_Andriy
це достойна сума за Федора, він дуже талановитий
Ответить
0
Yaroslav
Нормально там пиляють бабло за спиною Буткевича пацани...🙄🤫😜😁
 Які нах 2.3 млн євро за 75% прав,  за 21 річного гравця - ноунейма...???👀😅😅😅
 Там нормальні джигіти - решали зібралися у Поліссі - Денисов, Слава Шевчук і Хацкевич...😁😁😁
  Можна запускати відлік часу, коли Буткевич зрозуміє ці фокуси і вивезе пацанів в ліс...😂😂😂
Ответить
0
