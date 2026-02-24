Безумные деньги. Известно, сколько Полесье заплатит за еще одного новичка

Львовские «Карпаты» продолжают распродавать своих лучших игроков.

Как стало известно Sport.ua, 21-летний полузащитник Олег Федор вместе с генеральным директором ФК «Карпаты» Андреем Русолом находятся в Житомире, где переговоры о трансфере этого игрока в «Полесье» вышли на финишную прямую.

По имеющейся информации, Федор подпишет с «волками» трехлетний контракт и обойдется им в два миллиона триста тысяч евро. «Карпаты» также получат 25 процентов от последующей продажи игрока молодежной сборной Украины.

Ранее «Полесье» уже усилил лидер нападения львовского клуба Игорь Краснопир, далее на очереди потеря еще одного игрока.

Также «Карпаты» были готовы распрощаться и со своим лучшим легионером – Бруниньо, переход которого в «Металлист 1925» сорвался буквально в последний момент.

В настоящее время львовская команда занимает десятое место в УПЛ, набрав 19 очков.