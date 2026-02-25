ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Тренер – о работе в «Нефтчи»
Главный тренер «Нефтчи» Баку Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от чемпионата Азербайджана после переезда в Баку.
«Работая здесь почти три месяца, я понял, что в Премьер-лиге может быть зафиксирован любой неожиданный результат, поскольку силы большинства участников примерно равны.
Клуб «Нефтчи» сформировал состав на европейском уровне и доказал свою силу собственными выступлениями в Лиге чемпионов.
Жалею, что не возглавил «Нефтчи» раньше. Если бы получил приглашение прошлым летом, мог бы вывести команду на более амбициозный уровень, чем сейчас», – сказал Вернидуб.
