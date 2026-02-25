Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
25 февраля 2026, 20:03
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень

Тренер – о работе в «Нефтчи»

ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Нефтчи» Баку Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от чемпионата Азербайджана после переезда в Баку.

«Работая здесь почти три месяца, я понял, что в Премьер-лиге может быть зафиксирован любой неожиданный результат, поскольку силы большинства участников примерно равны.

Клуб «Нефтчи» сформировал состав на европейском уровне и доказал свою силу собственными выступлениями в Лиге чемпионов.

Жалею, что не возглавил «Нефтчи» раньше. Если бы получил приглашение прошлым летом, мог бы вывести команду на более амбициозный уровень, чем сейчас», – сказал Вернидуб.

Юрий Вернидуб Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
