ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень

Главный тренер «Нефтчи» Баку Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от чемпионата Азербайджана после переезда в Баку.

«Работая здесь почти три месяца, я понял, что в Премьер-лиге может быть зафиксирован любой неожиданный результат, поскольку силы большинства участников примерно равны.

Клуб «Нефтчи» сформировал состав на европейском уровне и доказал свою силу собственными выступлениями в Лиге чемпионов.

Жалею, что не возглавил «Нефтчи» раньше. Если бы получил приглашение прошлым летом, мог бы вывести команду на более амбициозный уровень, чем сейчас», – сказал Вернидуб.