Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
24 февраля 2026, 16:45 | Обновлено 24 февраля 2026, 18:45
118
0

Финалист пятисотника в Дохе снялся с Дубая. Известна причина

Артур Фис пропустит соревнования в ОАЭ из-за повреждения бедра

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

Французский теннисист Артур Фис (ATP 34) снялся с турнитра ATP 500 в Дубае через травму бедра в последний момент.

Фис, который на прошлой неделе дошел до финала на пятисотнике в Дохе, не сыграет матч-реванш против Иржи Легечки в первом раунде. Фрацуз выиграл матч у представителя Чехии на прошлой неделе в чвертьфинальном поединке соревнованиях в Катаре – 6:3, 6:3.
Фиса заменит итальянец Лука Нарди (ATP 109), который и сыграет с Легечкой в 1/16 финала пятисотника в Дубае.

Французский теннисист мало играл после серьезной травмы спины и прервал свои выступления в Туре через очередную травму.

Артур Фис уступил в финале Дохе Карлосу Алькарасу.

Артур Фис Иржи Легечка Лука Нарди травма
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
