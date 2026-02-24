Финалист пятисотника в Дохе снялся с Дубая. Известна причина
Артур Фис пропустит соревнования в ОАЭ из-за повреждения бедра
Французский теннисист Артур Фис (ATP 34) снялся с турнитра ATP 500 в Дубае через травму бедра в последний момент.
Фис, который на прошлой неделе дошел до финала на пятисотнике в Дохе, не сыграет матч-реванш против Иржи Легечки в первом раунде. Фрацуз выиграл матч у представителя Чехии на прошлой неделе в чвертьфинальном поединке соревнованиях в Катаре – 6:3, 6:3.
Фиса заменит итальянец Лука Нарди (ATP 109), который и сыграет с Легечкой в 1/16 финала пятисотника в Дубае.
Французский теннисист мало играл после серьезной травмы спины и прервал свои выступления в Туре через очередную травму.
Артур Фис уступил в финале Дохе Карлосу Алькарасу.
Dubai update:— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 24, 2026
Arthur Fils has withdrawn with a hip injury. He has been replaced by lucky loser Luca Nardi.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У «Вереса» проблемы с Айдином
Владимир Зверов о том, почему со стадионом в Киеве возникли проблемы