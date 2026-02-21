Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе
ATP
21 февраля 2026, 21:21 | Обновлено 21 февраля 2026, 21:24
648
0

В финале катарского пятисотника Карлос разгромил Артура Фиса в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас (Испания) стал чемпионом турнира ATP 500 в Дохе.

В финальном матче испанец одержал победу над французом Артуром Фисом (ATP 40) в двух сетах за 52 минуты – 6:2, 6:1.

В активе первой ракетки мира – пять подач на вылет, пять из семи реализованных брейк-поинтов, 18 виннеров, в пассиве – девять невынужденных ошибок.

Это было третье очное противостояние игроков. Счет 3:0 в пользу Карлоса.

Кроме Фиса, на пути к трофею Алькарас переиграл Артура Риндеркнеша, Валентена Ройе, Карена Хачанова и Андрея Рублева.

Алькарас впервые сыграл в финале Дохи и завершил его победой. Теперь в активе 22-летнего испанца есть титул Открытого чемпионата Катара и 26 трофеев на уровне Тура. Вместе с трофеем Карлос получил призовые в размере $529 945.

Лидер мирового рейтинга ATP выиграл второй титул с начала сезона (первый был на Australian Open) и одержал 12-ю победу подряд.

АТР 500 Доха. Хард, финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Артур Фис (Франция) [40] – 6:2, 6:1

Путь Алькараса к финалу ATP 500 в Дохе:

  • 1/16 финала: Карлос Алькарас [1] – Артур Риндеркнеш [30] – 6:4, 7:6 (7:5)
  • 1/8 финала: Карлос Алькарас [1] – Валентен Ройе [60] – 6:2, 7:5
  • 1/4 финала: Карлос Алькарас [1] – Карен Хачанов [17] – 6:7 (3:7), 6:4, 6:3
  • 1/2 финала: Карлос Алькарас [1] – Андрей Рублев [14] – 7:6 (7:3), 6:4
По теме:
Карлос Алькарас – Артур Фис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артур ФИС: «Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса»
Обидчик Синнера вылетел. Стал известен соперник Алькараса в финале Дохи
Карлос Алькарас (теннисист) Артур Фис ATP Доха
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
