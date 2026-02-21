Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас (Испания) стал чемпионом турнира ATP 500 в Дохе.

В финальном матче испанец одержал победу над французом Артуром Фисом (ATP 40) в двух сетах за 52 минуты – 6:2, 6:1.

В активе первой ракетки мира – пять подач на вылет, пять из семи реализованных брейк-поинтов, 18 виннеров, в пассиве – девять невынужденных ошибок.

Это было третье очное противостояние игроков. Счет 3:0 в пользу Карлоса.

Кроме Фиса, на пути к трофею Алькарас переиграл Артура Риндеркнеша, Валентена Ройе, Карена Хачанова и Андрея Рублева.

Алькарас впервые сыграл в финале Дохи и завершил его победой. Теперь в активе 22-летнего испанца есть титул Открытого чемпионата Катара и 26 трофеев на уровне Тура. Вместе с трофеем Карлос получил призовые в размере $529 945.

Лидер мирового рейтинга ATP выиграл второй титул с начала сезона (первый был на Australian Open) и одержал 12-ю победу подряд.

АТР 500 Доха. Хард, финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Артур Фис (Франция) [40] – 6:2, 6:1



Путь Алькараса к финалу ATP 500 в Дохе: