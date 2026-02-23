Фонсека анонсировал жесткие разборы полетов в раздевалке Лиона

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека поделился мыслями после неудачи в матче 23-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:3). Специалист подчеркнул, что намерен провести индивидуальную беседу с Эндриком относительно его игровых решений.

«Я не хочу переходить на личности. Объективно говоря, весь коллектив провел крайне слабый поединок. С Эндриком мы обязательно обсудим аспекты, требующие прогресса, и проанализируем, как лучше действовать в подобных игровых эпизодах.

Впрочем, я провожу такие разборы после каждой встречи. Сегодня вся команда выступила на одном уровне – уровне, который разительно отличается в худшую сторону от того, что мы показывали до сих пор», – отметил Фонсека.