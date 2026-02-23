Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фонсека анонсировал жесткие разборы полетов в раздевалке Лиона
Франция
23 февраля 2026, 04:43 |
494
0

Фонсека анонсировал жесткие разборы полетов в раздевалке Лиона

Тренер Олимпика не стал сдерживать эмоции после поражения от Страсбурга

23 февраля 2026, 04:43 |
494
0
Фонсека анонсировал жесткие разборы полетов в раздевалке Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека поделился мыслями после неудачи в матче 23-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:3). Специалист подчеркнул, что намерен провести индивидуальную беседу с Эндриком относительно его игровых решений.

«Я не хочу переходить на личности. Объективно говоря, весь коллектив провел крайне слабый поединок. С Эндриком мы обязательно обсудим аспекты, требующие прогресса, и проанализируем, как лучше действовать в подобных игровых эпизодах.

Впрочем, я провожу такие разборы после каждой встречи. Сегодня вся команда выступила на одном уровне – уровне, который разительно отличается в худшую сторону от того, что мы показывали до сих пор», – отметил Фонсека.

По теме:
Страсбург – Лион – 3:1. Ассист Яремчука во Франции. Видео голов, обзор
«Я этого никогда не делаю». Луиса Энрике удивили вопросом о Забарном
Источник: Забарный не оправдал надежд в ПСЖ, он разочаровал руководство
Лион Паулу Фонсека Эндрик Страсбург чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный вратарь готов вернуть награды, выигранные со сборной СССР
Хоккей | 22 февраля 2026, 09:30 0
Легендарный вратарь готов вернуть награды, выигранные со сборной СССР
Легендарный вратарь готов вернуть награды, выигранные со сборной СССР

Артурс Ирбе не желает иметь с совком ничего общего

Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Футбол | 23 февраля 2026, 05:20 0
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля

Тренер мерсисайдцев объяснил, что произошло с немецким талантом на разминке

Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футбол | 22.02.2026, 08:48
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
ФОТО. Брыкина и Котовский пронесли флаг Украины на церемонии закрытия ОИ
Олимпийские игры | 22.02.2026, 22:43
ФОТО. Брыкина и Котовский пронесли флаг Украины на церемонии закрытия ОИ
ФОТО. Брыкина и Котовский пронесли флаг Украины на церемонии закрытия ОИ
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
Бокс | 22.02.2026, 06:45
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 17
Футбол
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 21:11 1
Теннис
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
21.02.2026, 09:22
Бокс
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
21.02.2026, 08:18 22
Футбол
ФОТО. Во Вьетнаме строят крупнейший футбольный стадион планеты Земля
ФОТО. Во Вьетнаме строят крупнейший футбольный стадион планеты Земля
21.02.2026, 00:25 8
Футбол
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем