Снигур стала шестой украинкой, которой удалось завоевать трофей WTA125

22 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур стала чемпионкой турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия) – украинка завоевала крупнейший трофей в карьере.

Снигур стала шестой представительницей Украины, которой удалось выиграть титул соревнований категории WTA 125.

Ранее это удавалось Элине Свитолиной (Пуне-2012), Катерине Байндл (Далянь-2017), Ангелине Калининой (Лимож-2022, Лимож-2025), Даяне Ястремской (Козерки-2023) и Александре Олейниковой (Толентино-2025, Тукуман-2025, Колина-2025).

В финале Оэйраша Снигур одолела Викторию Голубич. Помимо Виктории, Дарья также справилась с Викторией Грунчаковой, Нэйктой Бейнс, Синьей Краус и Сюзан Ламенс.

Фото. Эмоции Снигур после выигранного трофея в Оэйраше