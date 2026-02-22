Снигур стала шестой украинкой, которой удалось завоевать трофей WTA125
22 февраля Дарья выиграла турнир в Оэйраше, одолев в финале Викторию Голубич
22 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур стала чемпионкой турнира WTA 125 в Оэйраше (Португалия) – украинка завоевала крупнейший трофей в карьере.
Снигур стала шестой представительницей Украины, которой удалось выиграть титул соревнований категории WTA 125.
Ранее это удавалось Элине Свитолиной (Пуне-2012), Катерине Байндл (Далянь-2017), Ангелине Калининой (Лимож-2022, Лимож-2025), Даяне Ястремской (Козерки-2023) и Александре Олейниковой (Толентино-2025, Тукуман-2025, Колина-2025).
В финале Оэйраша Снигур одолела Викторию Голубич. Помимо Виктории, Дарья также справилась с Викторией Грунчаковой, Нэйктой Бейнс, Синьей Краус и Сюзан Ламенс.
Фото. Эмоции Снигур после выигранного трофея в Оэйраше
