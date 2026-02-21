Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 февраля Элина не сумела завоевать трофей тысячника, уступив Джессике Пегуле

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Джессика Пегула

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела завоевать трофей хардового турнира WTA 1000 в Дубае, уступив Джессике Пегуле.

За свои выступлеия на тысячнике в ОАЭ украинка заработала 385 тысяч долларов и 650 очков.

Призовые Пегулы составили 665 тысяч. Джессика также прибавила 1000 баллов.

Помимо Свитолиной, в одиночном разряде соревеований в Дубае из украинок также выступили Даяна Ястремская Юлия Стародубцева.

Ястремская проиграла в первом же раунде основы – Даяна забрал чек на $18 300. Стародубцева уступила в первом круге квалификации и получила $5 800.

В парном разряде Дубая Украину представила Людмила Киченок. Людмила вместе со своей напарнице Дезире Кравчик добралась до четвертьфинала и заработала $15 200.

Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Дубай призовые Юлия Стародубцева Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
