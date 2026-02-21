Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела завоевать трофей хардового турнира WTA 1000 в Дубае, уступив Джессике Пегуле.

За свои выступлеия на тысячнике в ОАЭ украинка заработала 385 тысяч долларов и 650 очков.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Призовые Пегулы составили 665 тысяч. Джессика также прибавила 1000 баллов.

Помимо Свитолиной, в одиночном разряде соревеований в Дубае из украинок также выступили Даяна Ястремская Юлия Стародубцева.

Ястремская проиграла в первом же раунде основы – Даяна забрал чек на $18 300. Стародубцева уступила в первом круге квалификации и получила $5 800.

В парном разряде Дубая Украину представила Людмила Киченок. Людмила вместе со своей напарнице Дезире Кравчик добралась до четвертьфинала и заработала $15 200.