Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
21 февраля Элина не сумела завоевать трофей тысячника, уступив Джессике Пегуле
21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела завоевать трофей хардового турнира WTA 1000 в Дубае, уступив Джессике Пегуле.
За свои выступлеия на тысячнике в ОАЭ украинка заработала 385 тысяч долларов и 650 очков.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Призовые Пегулы составили 665 тысяч. Джессика также прибавила 1000 баллов.
Помимо Свитолиной, в одиночном разряде соревеований в Дубае из украинок также выступили Даяна Ястремская Юлия Стародубцева.
Ястремская проиграла в первом же раунде основы – Даяна забрал чек на $18 300. Стародубцева уступила в первом круге квалификации и получила $5 800.
В парном разряде Дубая Украину представила Людмила Киченок. Людмила вместе со своей напарнице Дезире Кравчик добралась до четвертьфинала и заработала $15 200.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийский чемпион Александр Хижняк дебютирует в профессионалах
Руководство киевского клуба осталось недовольным состоянием газона на домашней арене