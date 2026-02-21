Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
WTA
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае

21 февраля Элина в матче с Пегулой поборется не только за трофей и солидный чек

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 февраля титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) проведет финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) против Джессики Пегулы (США, WTA 5).

Помимо трофея тысячника и чека на 665 тысяч долларов, Свитолина также поборется за улучшение позиций в мировом рейтинге WTA и гонке на Итоговый турнир 2026 года.

Если Свитолина сумеет завоевать титул, то с 4195 очками обойдет Мирру Андрееву (WTA 8) с Жасмин Паолини (Италия, WTA 7), и в понедельник поднимется на седьмое место.

В гонке на WTA Finals 2026 (рейтинг лучших теннисисток 2026 года по набранным очкам) Элина с 1800 баллами (столько же и у первой ракетки мира Арины Соболенко) прямо сейчас располагается на второй позиции после чемпионки Australian Open Елены Рыбакиной (2443). Однако Свитолина может опуститься на третью строчку, если проиграет Пегуле – Джессика поднимется на второе место с 1975 пунктами.

В случае успеха, Свитолина с 2150 очками укрепится на втором месте и наберет фактически половину минимального порога для выхода на Итоговый – в 2025 года последней, восьмой квалифицирывавшейся теннисисткой на WTA Finals была Жасмин Паолини с 4325 баллами.

Свитолина и Пегула начнут финал WTA 1000 в Дубае ориентировочно в 17:00 по Киеву. Sport.ua подготовил анонс на предстоящий поединок, а также проведет видеотрансляцию игры.

LIVE-рейтинг WTA

Гонка на Итоговый турнир WTA 2026

По теме:
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае
Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Дубай рейтинг WTA Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
