Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Дубае
21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В финале украинка сыграет против пятой ракетки мира из США Джессики Пегулы. Поединок начнется вторым запуском на центральном корте после игры Зигемунд / Звонарева – Дабровски / Стефани. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
Это будет девятое очное противостояние соперниц. Счет 5:3 в пользу Джессики.
Победительница поединка выиграет трофей тысячника и заберет чек на 665 тысяч долларов.
