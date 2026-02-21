Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В финале украинка сыграет против пятой ракетки мира из США Джессики Пегулы. Поединок начнется вторым запуском на центральном корте после игры Зигемунд / Звонарева – Дабровски / Стефани. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

Это будет девятое очное противостояние соперниц. Счет 5:3 в пользу Джессики.

Победительница поединка выиграет трофей тысячника и заберет чек на 665 тысяч долларов.

