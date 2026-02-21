Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
21 февраля 2026, 17:05 | Обновлено 21 февраля 2026, 18:32
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Дубае

Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В финале украинка сыграет против пятой ракетки мира из США Джессики Пегулы. Поединок начнется вторым запуском на центральном корте после игры Зигемунд / Звонарева – Дабровски / Стефани. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет девятое очное противостояние соперниц. Счет 5:3 в пользу Джессики.

Победительница поединка выиграет трофей тысячника и заберет чек на 665 тысяч долларов.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае
Элина Свитолина WTA Дубай Джессика Пегула смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 49
Популярные
Новые
Старые
chevars
Таки втомлена Еліна після учорашнього епічного матчу. Чи вдастся їй  зібратися, велике питання.
Ответить
+9
samird
Ну коли в Елі немає сил - з такими як Пегула робити нічого. Якщо вона в порядку, то не буде помилятись в простих ситуаціях. Її треба ганяти і змушувати це робити. У Еліни на це сьогодні явно немає сил. 
Ответить
+6
cobrafx
То довбане коко вчора все таки вимотала Елінку
Ответить
+6
mevast
Вчорашній поєдинок дається взнаки. Пігулка котролює гру і мало помиляється на відиіну від Гофф.
Ответить
+4
Fdail
Хоча треба вірити до останнього 
Ответить
+4
VITASS
В ногах важка. подачі 1 нема. Все по центру. Це втома
Ответить
+3
Alehandro
Еліна втомлена... схоже, буде дуже важко
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Поки все жахливо...
Ответить
+2
chevars
З Пегулою грати на неї небезпечно, бо при слабих ударах Еліни американко спокійно пробиває вінера 
Ответить
+2
C.Пеклов
Але сил немає на першу подачу й це погано
Ответить
+1
pawa
Якась безвольна і слабка гра від Світоліної. Виглядає приреченою, знову все по центру, вдало накидує м'ячі суперниці. Треба перебудовуватися, посилювати гру, інакше буде гучний програш!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Fdail
У Елі нема подачі. Якщо не полетить, шансів нуль. Хоча знову-таки вийти після 3 годин на наступний день - героїзм.
Ответить
+1
VITASS
Розігрується поки...все буде добре
Ответить
+1
Dok Hummer
думаю Еліна  програє  бо  корту  не  бачить  не  грає  по  лініях  Нема  подачі Печалька
Ответить
+1
VITASS
Китайська трансляція? Йо бнулися?
Ответить
+1
Alex K911
Пристойна гра проти сильнішої суперниці!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
mevast
Не засмучуйтесь. Пігулка пообіцяла за титул віддати половину гонорару Еліні.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Forcer
Без шансів взагалі 
Ответить
0
C.Пеклов
Пегула майже не помилялася на подачі.
Ответить
0
T-800
36.6 - 1.024
Ответить
0
