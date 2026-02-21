Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолиной покорилось несколько достижений после выхода в финал Дубая
WTA
21 февраля 2026, 06:41 | Обновлено 21 февраля 2026, 16:00
3613
0

20 февраля Элина справилась с Коко Гауфф в полуфинальном матче турнира WTA 1000 в ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) одолела Коко Гауфф (США, WTA 4) и пробилась в финал большого турнира WTA 1000 в Дубае, который проводится на открытых хардовых кортах.

Свитолина вышла в третий финал на кортах Дубая. Она выигрывала трофей эмиратских соревнований в 2017 (как тысячник) и 2018 (как пятисотник) годах. Всего для Элины это будет 24-й финал (19 трофеев) на уровне Тура и пятый (четыре трофея) на тысячниках.

Победа над Гауфф стала для Свитолиной 25-й над теннисистками, которые входят в топ-5 рейтинга WTA. Среди действущих теннисисток 25+ таких викторий имеют только Винус Уильямс, Арина Соболенко и Виктория Азаренко. У Иги Свентек, к примеру, 20 побед наж соперницами из первой пятерки.

Элина также улучшила рекорд по количеству побед на кортах Дубая – 24 выигранных матча. У Каролин Возняцки 22 победы и это второй лучший показатель.

Свитолина стала лишь четвертой теннисисткой, которая минимум трижды доходила до финала Дубая за всю историю соревнований. Ранее это делали: Жюстин Энен (четыре раза – 2003, 2004, 2006, 2007 – все победы), Светлана Кузнецова (три раза – 2004, 2008, 2011 – все поражения) и Винус Уильямс (три раза – 2009, 2010, 2014 – все победы).

Свитолина впервые с Рима-2018 сыграет в финале тысячника. С момента введения формата турниров WTA 1000 в 2009 году Элина (7 лет 277 дней) имеет самый продолжительный перерыв между двумя финалами турниров этой категории среди всех теннисисток.

21 феврадя Свитолина поборется за трофей Дубая с американкой Джессикой Пегулой (WTA 5). Счет в очных противостояниях – 5:3 в пользу Пегулы. Встреча Элины и Джессики начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Фото. Эмоции Свитолиной после победы над Гауфф в полуфинале WTA 1000 в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина Коко Гауфф WTA Дубай рекорд статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
