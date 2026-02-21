21 февраля состоится финал престижного турнира в Дубае, где между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 9) и Джессика Пегула (WTA 5).

Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка одна из лучших теннисисток начала этого года. За Свитолину говорят результаты, трофей в Окленде, полуфинал Открытого чемпионата Австралии, а теперь добралась до финала в Дубае. Теннисистка выиграла 15 из 17 встреч в текущем сезоне.

В Дубае украинка прошла Бадосу – 6:4 и снятие соперницы, далее одолела швейцарку Бенчич – 4:6, 6:1, 6:3. Свой четвертьфинальный матч Элина выиграла у хорватки Антонии Ружич – 3:6, 6:2, 6:3. Напряженным выдался полуфинал против сильной американки Коко Гауфф – 6:4, 6:7 (13:15), 6:4, Свитолина могла завершить матч в двух сетах, но проиграла напряженный тай-брейк.

Победа в предстоящем матче позволит не только взять титул, а и подняться на седьмое место в мировом рейтинге. Ранее украинка дважды играла в финалах Дубая, оба раза она брала титул.

Getty Images/Global Images Ukraine

Джессика Пегула

Американская спортсменка тоже проводит хорошо текущий сезон, на ее счету полуфинал в Брисбене, где она проиграла украинке Марте Костюк. Также был полуфинал Открытого чемпионата Австралии – там она уступила Рыбакиной.

Турнир в Дубае начался для Пегулы легко, она прошла француженку Грачову – 6:4, 6:0, потом была победа над землячкой Йович – 6:4, 6:2. В трех сетах удалось обыграть крепкую датчанку Клару Таусон – 6:3, 2:6, 6:4. Самой сложной была полуфинальная битва против Аманды Анисимовой, где Джессика проиграла 8 из девяти стартовых геймов, уступая 1:6, 0:2, но совершила камбэк – 1:6, 6:4, 6:3.

Победа в предстоящей битве позволит подняться на одну строчку в рейтинге – на четвертую.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

У теннисисток немалая история очных противостояний, они пересекались целых восемь раз, пока счет 5:3 в пользу американки. Последняя встреча состоялась в прошлом году, в 1/8 финала Индиан Уэллс, тогда Свитолина смогла победить – 5:7, 6:1, 6:2.

Прогноз

Встречаются две теннисистки топ-уровня, которые входят в первую десятку мира. На кону престижный титул, дополнительная мотивация здесь точно не нужна.

Выделить фаворита здесь сложно, небольшой перевес букмекеры отдают Пегуле. Я жду сложного матча двух сильных спортсменок, думаю, Свитолина в этом сезоне выглядит интереснее, поставлю на победу украинки за 2.20.