Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
WTA
21 февраля 2026, 16:00 |
14565
11

Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае

Решающий поединок состоится 21 февраля и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву

21 февраля 2026, 16:00 |
14565
11 Comments
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Коллаж Sport.ua

21 февраля состоится финал престижного турнира в Дубае, где между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 9) и Джессика Пегула (WTA 5).

Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка одна из лучших теннисисток начала этого года. За Свитолину говорят результаты, трофей в Окленде, полуфинал Открытого чемпионата Австралии, а теперь добралась до финала в Дубае. Теннисистка выиграла 15 из 17 встреч в текущем сезоне.

В Дубае украинка прошла Бадосу – 6:4 и снятие соперницы, далее одолела швейцарку Бенчич – 4:6, 6:1, 6:3. Свой четвертьфинальный матч Элина выиграла у хорватки Антонии Ружич – 3:6, 6:2, 6:3. Напряженным выдался полуфинал против сильной американки Коко Гауфф – 6:4, 6:7 (13:15), 6:4, Свитолина могла завершить матч в двух сетах, но проиграла напряженный тай-брейк.

Победа в предстоящем матче позволит не только взять титул, а и подняться на седьмое место в мировом рейтинге. Ранее украинка дважды играла в финалах Дубая, оба раза она брала титул.

Getty Images/Global Images Ukraine

Джессика Пегула

Американская спортсменка тоже проводит хорошо текущий сезон, на ее счету полуфинал в Брисбене, где она проиграла украинке Марте Костюк. Также был полуфинал Открытого чемпионата Австралии – там она уступила Рыбакиной.

Турнир в Дубае начался для Пегулы легко, она прошла француженку Грачову – 6:4, 6:0, потом была победа над землячкой Йович – 6:4, 6:2. В трех сетах удалось обыграть крепкую датчанку Клару Таусон – 6:3, 2:6, 6:4. Самой сложной была полуфинальная битва против Аманды Анисимовой, где Джессика проиграла 8 из девяти стартовых геймов, уступая 1:6, 0:2, но совершила камбэк – 1:6, 6:4, 6:3.

Победа в предстоящей битве позволит подняться на одну строчку в рейтинге – на четвертую.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

У теннисисток немалая история очных противостояний, они пересекались целых восемь раз, пока счет 5:3 в пользу американки. Последняя встреча состоялась в прошлом году, в 1/8 финала Индиан Уэллс, тогда Свитолина смогла победить – 5:7, 6:1, 6:2.

Прогноз

Встречаются две теннисистки топ-уровня, которые входят в первую десятку мира. На кону престижный титул, дополнительная мотивация здесь точно не нужна.

Выделить фаворита здесь сложно, небольшой перевес букмекеры отдают Пегуле. Я жду сложного матча двух сильных спортсменок, думаю, Свитолина в этом сезоне выглядит интереснее, поставлю на победу украинки за 2.20.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
21.02.2026 -
17:00
Джессика Пегула
Победа Свитолиной 2.20 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Колос – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Дубай прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(218)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Теннис | 21 февраля 2026, 09:01 0
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае

21 февраля Элина в матче с Пегулой поборется не только за трофей и солидный чек

Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе
Теннис | 21 февраля 2026, 21:21 0
Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе
Его не остановить. Алькарас после трофея на Aus Open стал чемпионом в Дохе

В финале катарского пятисотника Карлос разгромил Артура Фиса в двух сетах

Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Футбол | 21.02.2026, 03:02
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
Футбол | 21.02.2026, 07:02
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
Лунин стал свидетелем сенсации. Реал уступил на последних минутах в Испании
Футбол | 21.02.2026, 21:27
Лунин стал свидетелем сенсации. Реал уступил на последних минутах в Испании
Лунин стал свидетелем сенсации. Реал уступил на последних минутах в Испании
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Світоліна витратила багато зусиль на шляху до фіналу, а організатори навіть одного дня на перепочинок між матчами не давали. Сподівюсь, Світоліній вистачить сил, щоб поборотися за трофей сьогодні. Вчора воно була вже дуже виснажена в останніх геймах.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Нужно Свитолиной рисковать и постоянно обострять,три сета после такого матча только терминатор выдержит,но Свитолина и есть терминатор,не то что наши олимпийцы, будет биться до конца,учитесь у нее!! Я ,бы на месте тренеров включил телевизор и пускай учатся как нужно бороться!!
Ответить
+1
Сергей Литвиненко
Инал уже отлично.Если со старта прилавит то шанс есть. В долгую .мало.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Не треба оце наперед і після матчу причину поразки світоліни придумувати, типу втомилась у півфіналі. У Пегули вчора теж не прогулка по набережній була. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
New Zelander
Дивлюсь тільки фінали Великого Шлема. Все інше - то для лузерів
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
21.02.2026, 18:46 14
Бокс
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
21.02.2026, 08:18 22
Футбол
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
20.02.2026, 17:27 12
Футбол
Источник: обнародован результат третьего допинг-теста Михаила Мудрика
Источник: обнародован результат третьего допинг-теста Михаила Мудрика
20.02.2026, 06:58 39
Футбол
Хоккей на Олимпиаде: сборные Канады и США сыграли матч за золото
Хоккей на Олимпиаде: сборные Канады и США сыграли матч за золото
20.02.2026, 08:55 1
Олимпийские игры
От Тайсона Фьюри отвернулись его жена и родной отец
От Тайсона Фьюри отвернулись его жена и родной отец
20.02.2026, 07:02 2
Бокс
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем