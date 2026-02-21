ВИДЕО. Перед финалом в Дубае: как Свитолина против Пегулы восемь раз играла

21 февраля украинка Элина Свитолина встретится с американкой Джессикой Пегулой в финал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Это будет девятое очное противостояние соперниц. Общий счет личных встречи – 5:3 в пользу Джессики.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Теннисистки семь раз играли друг с другом на харде (5:2 в пользу Джесси) и один раз на грунте (1:0 в пользу Элины).

Ранее Свитолина и Пегула никогда не пересекались в финалах. На турнирах Grand Slam они играли дважды: в 2021 году Элина уступила американке на Australian Open, а в 2023 – на US Open.

В 2024 году Свитолина переиграла Пегулу в 1/16 финала Олимпийских игр в Париже, которые проводились на кортах Ролан Гаррос.

Sport.ua предлагает ознакомиться с видеообзорами прошлых очных противостояний Свитолиной и Пегулы.

Очные матчи Свитолиной и Пегулой без видеообзор (отстуствует в открытом доступе):

07.01.2021. WTA 500 Абу-Даби. 1/32 финала: Джессика Пегула – Элина Свитолина – 4:6, 3:6

– 4:6, 3:6 11.02.2025. WTA 1000 Доха. 1/16 финала: Элина Свитолина – Джессика Пегула – 3:6, 6:7 (3:7)

15.02.2021. Australian Open. 1/8 финала: Джессика Пегула – Элина Свитолина – 6:4, 3:6, 6:3

12.10.2021. WTA 1000 Индина-Уэллс. 1/8 финала: Джессика Пегула – Элина Свитолина – 6:1, 6:1

04.08.2023. WТА 500 Вашингтон. 1/4 финала: Джессика Пегула – Элина Свитолина – 4:6, 6:3, 6:4

02.09.2023. US Open. 1/16 финала: Элина Свитолина – Джессика Пегула – 4:6, 6:4, 2:6

29.07.2024. Олимпийские игры: Джессика Пегула – Элина Свитолина – 6:4, 1:6, 3:6

11.03.2025. WTA 1000 Индиан-Уэллс: Элина Свитолина – Джессика Пегула – 5:7, 6:1, 6:2