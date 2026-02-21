Статистика финалов Свитолиной. Шанс на первый трофей тысячника с 2018 года

Украинка Элина Свитолина сыграет в финале хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

На своем пути к решающему матчу Элина прошла Паулу Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и Коко Гауфф. 21 февраля Свитолина выйдет на корт против Джессики Пегулы в поединке за трофей.

Свитолина проведет 24-й финал на уровне Тура, в частности второй в 2026 году. В начале января Элина стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде, завоевав 19-й трофей в карьере.

Для Элины это будет пятый финал на соревнованиях категории WTA 1000 и первый с 2018 года. Ранее украинка становилась победительницей тысячников в Дубае-2017, Риме-2017, Торонто-2017 и Риме-2018.

Свитолина в третий раз сыграет в финале на кортах Дубая. Помимо вышеупомянутого тысячника в 2017 году, она также завоевала трофей на этих кортах в 2018 (пятисотник – WTA 500).

Все 23 финала Элины Свитолиной в карьере (19 трофеев, 4 поражения)