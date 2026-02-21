Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Статистика финалов Свитолиной. Шанс на первый трофей тысячника с 2018 года
WTA
21 февраля 2026, 07:01 |
1515
3

Статистика финалов Свитолиной. Шанс на первый трофей тысячника с 2018 года

21 февраля Элина сыграет с Джессикой Пегулой в решающем матче турнира WTA 1000 в Дубае

21 февраля 2026, 07:01 |
1515
3 Comments
Статистика финалов Свитолиной. Шанс на первый трофей тысячника с 2018 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина сыграет в финале хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

На своем пути к решающему матчу Элина прошла Паулу Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и Коко Гауфф. 21 февраля Свитолина выйдет на корт против Джессики Пегулы в поединке за трофей.

Свитолина проведет 24-й финал на уровне Тура, в частности второй в 2026 году. В начале января Элина стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде, завоевав 19-й трофей в карьере.

Для Элины это будет пятый финал на соревнованиях категории WTA 1000 и первый с 2018 года. Ранее украинка становилась победительницей тысячников в Дубае-2017, Риме-2017, Торонто-2017 и Риме-2018.

Свитолина в третий раз сыграет в финале на кортах Дубая. Помимо вышеупомянутого тысячника в 2017 году, она также завоевала трофей на этих кортах в 2018 (пятисотник – WTA 500).

Все 23 финала Элины Свитолиной в карьере (19 трофеев, 4 поражения)

По теме:
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ВИДЕО. Свитолина выступила с речью после проигранного финала в Дубае
Элина Свитолина WTA Дубай Джессика Пегула статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Футбол | 21 февраля 2026, 22:16 15
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?

Каталонцы хотят продлить соглашение с Виктором Цыганковым

Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
Футбол | 21 февраля 2026, 12:41 11
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения

Руководство киевского клуба осталось недовольным состоянием газона на домашней арене

Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Теннис | 21.02.2026, 09:01
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.02
Теннис | 21.02.2026, 23:01
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.02
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Футбол | 21.02.2026, 03:02
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ботинок
% побед огонь!
Ответить
0
Muskrat2
Не треба плутати, 1000 було всього чотири, а ці були 900 - Прем'єр 5, вона ніколи не вигравала двотижневі топові турніри.
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
20.02.2026, 17:27 12
Футбол
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Не говорите мне, что он величайший боксер, это не так»
Майк ТАЙСОН: «Не говорите мне, что он величайший боксер, это не так»
20.02.2026, 06:42 1
Бокс
«Это была катастрофа». Олег Саленко – о матче Динамо против Руха
«Это была катастрофа». Олег Саленко – о матче Динамо против Руха
20.02.2026, 21:15 19
Футбол
Суркис нашел нового главного тренера. Легенда Динамо уже дал ответ
Суркис нашел нового главного тренера. Легенда Динамо уже дал ответ
20.02.2026, 09:46 10
Футбол
Драма на тай-брейке. Свитолина выбила Гауфф и вышла в финал турнира в Дубае
Драма на тай-брейке. Свитолина выбила Гауфф и вышла в финал турнира в Дубае
20.02.2026, 21:22 80
Теннис
Камбек с сета и брейка. Определена первая финалистка супертурнира в Дубае
Камбек с сета и брейка. Определена первая финалистка супертурнира в Дубае
20.02.2026, 18:01
Теннис
Источник: работники ТЦК напали на известного украинского футболиста
Источник: работники ТЦК напали на известного украинского футболиста
20.02.2026, 07:47 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем