Альварес – второй лучший бомбардир Атлетико в истории ЛЧ. Кто первый?

Форвард испанского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес забил свой 12-й гол в Лиге чемпионов в составе мадридского клуба.

Произошло это в первом матче 1/16 финала сезона 2025/26 против бельгийского «Брюгге», который состоялся 18 февраля. Подопечные Диего Симеоне сыграли вничью со счётом 3:3.

Этот гол позволил аргентинскому нападающему выйти на единоличное второе место в рейтинге лучших бомбардиров «Атлетико» за всю историю в Лиге чемпионов.

Альвареса опережает только французский футболист Антуан Гризманн, в активе которого 39 результативных ударов.

Лучшие бомбардиры Атлетико в Лиге чемпионов (за всю историю)

Антуан Гризманн (Франция) – 39

Хулиан Альварес (Аргентина) – 12

Сауль (Испания)– 11

Диего Коста (Испания) – 9

Альваро Мората (Испания) – 8

Маркос Льоренте (Испания) – 8

Жоау Феликс (Португалия) – 7

Рауль Гарсия (Испания) – 7

Анхель Корреа (Аргентина) – 6

Милинко Пантич (Сербия) – 5

Всего в Лиге чемпионов Хулиан Альварес забил уже 20 голов, что позволило ему стать седьмым аргентинцем, достигшим этой отметки в турнире.

Лучшие аргентинские бомбардиры в Лиге чемпионов: