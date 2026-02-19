Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Альварес – второй лучший бомбардир Атлетико в истории ЛЧ. Кто первый?

Форвард мадридского клуба стал седьмым аргентинцем, в активе которого 20+ голов в турнире

Альварес – второй лучший бомбардир Атлетико в истории ЛЧ. Кто первый?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Форвард испанского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес забил свой 12-й гол в Лиге чемпионов в составе мадридского клуба.

Произошло это в первом матче 1/16 финала сезона 2025/26 против бельгийского «Брюгге», который состоялся 18 февраля. Подопечные Диего Симеоне сыграли вничью со счётом 3:3.

Этот гол позволил аргентинскому нападающему выйти на единоличное второе место в рейтинге лучших бомбардиров «Атлетико» за всю историю в Лиге чемпионов.

Альвареса опережает только французский футболист Антуан Гризманн, в активе которого 39 результативных ударов.

Лучшие бомбардиры Атлетико в Лиге чемпионов (за всю историю)

  • Антуан Гризманн (Франция) – 39
  • Хулиан Альварес (Аргентина) – 12
  • Сауль (Испания)– 11
  • Диего Коста (Испания) – 9
  • Альваро Мората (Испания) – 8
  • Маркос Льоренте (Испания) – 8
  • Жоау Феликс (Португалия) – 7
  • Рауль Гарсия (Испания) – 7
  • Анхель Корреа (Аргентина) – 6
  • Милинко Пантич (Сербия) – 5

Всего в Лиге чемпионов Хулиан Альварес забил уже 20 голов, что позволило ему стать седьмым аргентинцем, достигшим этой отметки в турнире.

Лучшие аргентинские бомбардиры в Лиге чемпионов:

  • Лионель Месси – 129
  • Серхио Агуэро – 41
  • Эрнан Креспо – 25
  • Лаутаро Мартинес – 25
  • Гонсало Игуаин – 24
  • Анхель Ди Мария – 24
  • Хулиан Альварес – 20
Лига чемпионов Атлетико Мадрид Брюгге Хулиан Альварес Антуан Гризманн статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
