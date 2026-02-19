Альварес – второй лучший бомбардир Атлетико в истории ЛЧ. Кто первый?
Форвард мадридского клуба стал седьмым аргентинцем, в активе которого 20+ голов в турнире
Форвард испанского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес забил свой 12-й гол в Лиге чемпионов в составе мадридского клуба.
Произошло это в первом матче 1/16 финала сезона 2025/26 против бельгийского «Брюгге», который состоялся 18 февраля. Подопечные Диего Симеоне сыграли вничью со счётом 3:3.
Этот гол позволил аргентинскому нападающему выйти на единоличное второе место в рейтинге лучших бомбардиров «Атлетико» за всю историю в Лиге чемпионов.
Альвареса опережает только французский футболист Антуан Гризманн, в активе которого 39 результативных ударов.
Лучшие бомбардиры Атлетико в Лиге чемпионов (за всю историю)
- Антуан Гризманн (Франция) – 39
- Хулиан Альварес (Аргентина) – 12
- Сауль (Испания)– 11
- Диего Коста (Испания) – 9
- Альваро Мората (Испания) – 8
- Маркос Льоренте (Испания) – 8
- Жоау Феликс (Португалия) – 7
- Рауль Гарсия (Испания) – 7
- Анхель Корреа (Аргентина) – 6
- Милинко Пантич (Сербия) – 5
Всего в Лиге чемпионов Хулиан Альварес забил уже 20 голов, что позволило ему стать седьмым аргентинцем, достигшим этой отметки в турнире.
Лучшие аргентинские бомбардиры в Лиге чемпионов:
- Лионель Месси – 129
- Серхио Агуэро – 41
- Эрнан Креспо – 25
- Лаутаро Мартинес – 25
- Гонсало Игуаин – 24
- Анхель Ди Мария – 24
- Хулиан Альварес – 20
