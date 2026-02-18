Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
18 февраля 2026, 23:36 |
147
0

СВИТОЛИНА: «Довольна тем, что смогла вернуться в матч в непростой ситуации»

Элина прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в 1/8 финала тысячника в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае:

– Элина, это была настоящая битва. Вы уступали по сетам, но сумели вернуться в матч. За счет чего удалось добиться победы?

– Да, это был тяжелый поединок. Я ожидала, что Белинда сыграет очень хорошо – она наносит очень мощные, сильные удары, поэтому мне пришлось немного скорректировать свою игру. Я очень довольна тем, как действовала и тем, что смогла вернуться в матч в непростой ситуации. Так что приятно одержать такую победу.

– Вы с Белиндой – одни из немногих мам в Туре. Насколько для вас особенным является матч против другой мамы?

– Конечно, это особенный момент. У меня огромное уважение ко всем мамам в Туре и в спорте в целом. Думаю, это очень вдохновляет женщин по всему миру. Мы продолжаем двигаться вперед, продолжаем бороться, и то, что делают все мамы в спорте, – это действительно потрясающе.

– Теперь вы в четвертьфинале. Когда вы обычно начинаете готовить план на следующий матч – уже сегодня вечером или завтра? Какие у вас планы на остаток дня?

– Сейчас – просто немного насладиться моментом. Думаю, моя дочь еще не спит, так что сегодня я проведу с ней немного времени и постараюсь немного расслабиться. Конечно, завтра будет большой матч, но нужно дать себе немного времени, чтобы порадоваться, а затем уже полностью сосредоточиться на четвертьфинале.

Свитолина переиграла Бенчич со счетом 4:6, 6:1, 6:3. Ее следующей соперницей будет Антония Ружич.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Белинда Бенчич

