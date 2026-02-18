Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
18 февраля 2026, 22:24 | Обновлено 18 февраля 2026, 22:55
0

Свитолина в борьбе. Определены все пары 1/4 финала большого турнира в Дубае

Элина переиграла Белинду Бенчич и далее поборется против Антонии Ружич

Свитолина в борьбе. Определены все пары 1/4 финала большого турнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 февраля на хардовом турнире WTА 1000 в Дубае (ОАЭ) состоялись матчи третьего раунда и были определены пары 1/4 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах разобралась с Белиндой Бенчич и далее встретится с Антонией Ружич – хорватка прошла первую сеяную Елену Рыбакину, которая снялась в третьем сете из-за плохого самочувствия.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф отыграла три матчбола у Элизе Мертенс и победила в трех партиях. Следующей соперницей американки будет Александра Эала, которая выиграла у Сораны Кырсти.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вторая сеяная тысячника Аманда Анисимова без проблем прошла обидчицу Даяны Ястремской Джанис Тджен. В четвертьфинале Аманда поборется с прошлогодней чемпионкой Миррой Андреевой – «нейтралка» обыграла Жаклин Кристиан.

В еще одном четвертьфиналном поединке сойдутся Клара Таусон и Джессика Пегула. Датчанка оказалась сильнее Магды Линетт, а американка переиграла Иву Йович.

Встречи 1/4 финала в Дубае состоятся 19 числа.

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Антония Ружич [LL] – 7:5, 4:6, 0:1, RET., Ружич
Белинда Бенчич [9] – Элина Свитолина [7] – 6:4, 1:6, 3:6

Коко Гауфф [3] – Элизе Мертенс – 2:6, 7:6 (11:9), 6:3
Сорана Кырстя – Александра Эала – 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Магда Линетт – Клара Таусон [12] – 4:6, 2:6
Ива Йович [16] – Джессика Пегула [4] – 4:6, 2:6

Мирра Андреева [5] – Жаклин Кристиан – 7:5, 6:3
Джанис Тджен – Аманда Анисимова [2] – 1:6, 3:6

WTA 1000 Дубай. Хард, пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Антония Ружич [LL] – Элина Свитолина [7]
Коко Гауфф [3] – Александра Эала

Нижняя часть сетки

Клара Таусон [12] – Джессика Пегула [4]
Мирра Андреева [5] – Аманда Анисимова [2]

По теме:
СВИТОЛИНА: «Довольна тем, что смогла вернуться в матч в непростой ситуации»
Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Убедительный камбек. Видеообзор матча
Четвертая ракетка отыграла три матчбола и пробилась в четвертьфинал Дубая
WTA Дубай Елена Рыбакина Антония Ружич Белинда Бенчич Коко Гауфф Элизе Мертенс Сорана Кырстя Александра Эала Магда Линетт Клара Таусон Ива Йович Джессика Пегула Мирра Андреева Жаклин Кристиан Джанис Тджен Аманда Анисимова Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
