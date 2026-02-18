Свитолина в борьбе. Определены все пары 1/4 финала большого турнира в Дубае
Элина переиграла Белинду Бенчич и далее поборется против Антонии Ружич
18 февраля на хардовом турнире WTА 1000 в Дубае (ОАЭ) состоялись матчи третьего раунда и были определены пары 1/4 финала.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах разобралась с Белиндой Бенчич и далее встретится с Антонией Ружич – хорватка прошла первую сеяную Елену Рыбакину, которая снялась в третьем сете из-за плохого самочувствия.
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф отыграла три матчбола у Элизе Мертенс и победила в трех партиях. Следующей соперницей американки будет Александра Эала, которая выиграла у Сораны Кырсти.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Вторая сеяная тысячника Аманда Анисимова без проблем прошла обидчицу Даяны Ястремской Джанис Тджен. В четвертьфинале Аманда поборется с прошлогодней чемпионкой Миррой Андреевой – «нейтралка» обыграла Жаклин Кристиан.
В еще одном четвертьфиналном поединке сойдутся Клара Таусон и Джессика Пегула. Датчанка оказалась сильнее Магды Линетт, а американка переиграла Иву Йович.
Встречи 1/4 финала в Дубае состоятся 19 числа.
WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [1] – Антония Ружич [LL] – 7:5, 4:6, 0:1, RET., Ружич
Белинда Бенчич [9] – Элина Свитолина [7] – 6:4, 1:6, 3:6
Коко Гауфф [3] – Элизе Мертенс – 2:6, 7:6 (11:9), 6:3
Сорана Кырстя – Александра Эала – 5:7, 4:6
Нижняя часть сетки
Магда Линетт – Клара Таусон [12] – 4:6, 2:6
Ива Йович [16] – Джессика Пегула [4] – 4:6, 2:6
Мирра Андреева [5] – Жаклин Кристиан – 7:5, 6:3
Джанис Тджен – Аманда Анисимова [2] – 1:6, 3:6
WTA 1000 Дубай. Хард, пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Антония Ружич [LL] – Элина Свитолина [7]
Коко Гауфф [3] – Александра Эала
Нижняя часть сетки
Клара Таусон [12] – Джессика Пегула [4]
Мирра Андреева [5] – Аманда Анисимова [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» работают на бразильском рынке
Янник обыграл Алексея Попырина во втором раунде пятисотника в Катаре