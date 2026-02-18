Свитолина в борьбе. Определены все пары 1/4 финала большого турнира в Дубае

18 февраля на хардовом турнире WTА 1000 в Дубае (ОАЭ) состоялись матчи третьего раунда и были определены пары 1/4 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах разобралась с Белиндой Бенчич и далее встретится с Антонией Ружич – хорватка прошла первую сеяную Елену Рыбакину, которая снялась в третьем сете из-за плохого самочувствия.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф отыграла три матчбола у Элизе Мертенс и победила в трех партиях. Следующей соперницей американки будет Александра Эала, которая выиграла у Сораны Кырсти.

Вторая сеяная тысячника Аманда Анисимова без проблем прошла обидчицу Даяны Ястремской Джанис Тджен. В четвертьфинале Аманда поборется с прошлогодней чемпионкой Миррой Андреевой – «нейтралка» обыграла Жаклин Кристиан.

В еще одном четвертьфиналном поединке сойдутся Клара Таусон и Джессика Пегула. Датчанка оказалась сильнее Магды Линетт, а американка переиграла Иву Йович.

Встречи 1/4 финала в Дубае состоятся 19 числа.

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Антония Ружич [LL] – 7:5, 4:6, 0:1, RET., Ружич

Белинда Бенчич [9] – Элина Свитолина [7] – 6:4, 1:6, 3:6

Коко Гауфф [3] – Элизе Мертенс – 2:6, 7:6 (11:9), 6:3

Сорана Кырстя – Александра Эала – 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Магда Линетт – Клара Таусон [12] – 4:6, 2:6

Ива Йович [16] – Джессика Пегула [4] – 4:6, 2:6

Мирра Андреева [5] – Жаклин Кристиан – 7:5, 6:3

Джанис Тджен – Аманда Анисимова [2] – 1:6, 3:6

WTA 1000 Дубай. Хард, пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Антония Ружич [LL] – Элина Свитолина [7]

Коко Гауфф [3] – Александра Эала

Нижняя часть сетки

Клара Таусон [12] – Джессика Пегула [4]

Мирра Андреева [5] – Аманда Анисимова [2]