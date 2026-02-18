Четвертая ракетка отыграла три матчбола и пробилась в четвертьфинал Дубая
Коко одержала победу над Мертенс, американка находится в одной части сетки со Свитолиной
Американская теннисистка Коко Гауфф, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA, пробилась в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В третеьм раунде американка в трех сетах вырвала победу у представительницы Бельгии Элизе Мертенс (WTA 22) за 2 часа и 19 минут.
WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала
Коко Гауфф (США) [3] – Элизе Мертенс (Бельгия) – 2:6, 7:6 (11:9), 6:3
На тай-брейке второй партии Гауфф спасла три матчбола, а до этого отыграла подачу на матч в 12-м гейме.
Коко провела пятое очное противостояние против Меретнс и в пятый раз одолела бельгийку.
Гауфф, помимо Элизе, в Дубае также прошла Анну Калинскую. Ее следующей соперницей будет либо Александра Эала, либо Сорана Кырстя. Коко находится в одной части сетки с Элиной Свитолиной и может встретиться с украинкой в полуфинале.
Для Гауфф победа над Мертенс стала 100-й на соревнованиях категории WTА 1000. Коко проведет 22-й четвертьфинал на тысячниках и четвертый на кортах Дубая.
