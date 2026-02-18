Четвертая ракетка отыграла три матчбола и пробилась в четвертьфинал Дубая

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
18 февраля 2026, 19:41 | Обновлено 18 февраля 2026, 20:31
2

Коко одержала победу над Мертенс, американка находится в одной части сетки со Свитолиной

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA, пробилась в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В третеьм раунде американка в трех сетах вырвала победу у представительницы Бельгии Элизе Мертенс (WTA 22) за 2 часа и 19 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард, 1/8 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Элизе Мертенс (Бельгия) – 2:6, 7:6 (11:9), 6:3

На тай-брейке второй партии Гауфф спасла три матчбола, а до этого отыграла подачу на матч в 12-м гейме.

Коко провела пятое очное противостояние против Меретнс и в пятый раз одолела бельгийку.

Гауфф, помимо Элизе, в Дубае также прошла Анну Калинскую. Ее следующей соперницей будет либо Александра Эала, либо Сорана Кырстя. Коко находится в одной части сетки с Элиной Свитолиной и может встретиться с украинкой в полуфинале.

Для Гауфф победа над Мертенс стала 100-й на соревнованиях категории WTА 1000. Коко проведет 22-й четвертьфинал на тысячниках и четвертый на кортах Дубая.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Олександр Науменко
Це добре. Якщо пройде хорватку, Коко краще ніж Еліза. На мій погляд.
Sashamar
Час вже думати про півфінал. Якщо Еліна не буде клеїти дурня, Ружич пройде легко. Якщо.
Чи легше було б проти бельгійки, ніж проти Коко? Питання. Судячи з того, як дівчата на таї другого сета замість ейсів гатили подвійні, Коко непрохідною не виглядає.
