Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 22:39
Легендарного игрока незаконно лишили свободы, чтобы он не перешел в Динамо

Балтача – о переходе в киевский гранд

Легендарного игрока незаконно лишили свободы, чтобы он не перешел в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Балтача

Бывший защитник «Динамо» Киев Сергей Балтача вспомнил скандальные детали своего перехода из «Металлиста» Харьков в столичный клуб.

По словам экс-футболиста, харьковчане пытались сорвать трансфер радикальными методами.

«Как только они узнали о моем намерении перейти в Динамо, меня заперли в номере отеля на стадионе, где мы жили. Я находился там три-четыре дня в полной изоляции, мне только приносили еду. Один из тренеров, который приходил ко мне, пытался оказывать психологическое давление, убеждая, что там играют великие футболисты, а я вернусь через несколько дней», — сказал Балтача.

Сергей Балтача Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
