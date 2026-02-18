Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Не успевал за интенсивностью игры». Эксперт – о Судакове в матче с Реалом
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 16:50
«Не успевал за интенсивностью игры». Эксперт – о Судакове в матче с Реалом

Бывший защитник «Шахтера» оценил действия полузащитника сборной Украины в поединке Лиги чемпионов

«Не успевал за интенсивностью игры». Эксперт – о Судакове в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1) украинский полузащитник лиссабонцев Георгий Судаков вышел на замену на 74-й минуте игры. Однако переломить ход поединка хозяевам не удалось.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Владимир Микитин оценил действия Георгия Судакова.

– В такую игру очень сложно входить, – сказал Микитин. – Хотя в старании Судакову не откажешь. В скорости мышления и технике паса он всегда действует на высоком уровне, а вот за интенсивностью самой игры Георгий, как мне кажется, немного не успевал.

Возможно, Жозе Моуриньо и хотел на этом сыграть, когда соперник немного подустанет, выпустить украинца с его умением отдать последнюю передачу. Предпосылки для этого были, но партнеры, видимо, тоже уже наелись и не смогли воспользоваться теми шансами, которые делал для них Судаков.

Желтая карточка? Украинский полузащитник предотвратил потенциально голевую атаку соперника, хотя было видно, что он не специально нарушил правила на Винисиусе.

Владимир Микитин Георгий Судаков Винисиус Жуниор Бенфика Реал Мадрид Жозе Моуриньо Лига чемпионов Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
