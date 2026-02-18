«Не успевал за интенсивностью игры». Эксперт – о Судакове в матче с Реалом

В матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1) украинский полузащитник лиссабонцев Георгий Судаков вышел на замену на 74-й минуте игры. Однако переломить ход поединка хозяевам не удалось.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Владимир Микитин оценил действия Георгия Судакова.

– В такую игру очень сложно входить, – сказал Микитин. – Хотя в старании Судакову не откажешь. В скорости мышления и технике паса он всегда действует на высоком уровне, а вот за интенсивностью самой игры Георгий, как мне кажется, немного не успевал.

Возможно, Жозе Моуриньо и хотел на этом сыграть, когда соперник немного подустанет, выпустить украинца с его умением отдать последнюю передачу. Предпосылки для этого были, но партнеры, видимо, тоже уже наелись и не смогли воспользоваться теми шансами, которые делал для них Судаков.

Желтая карточка? Украинский полузащитник предотвратил потенциально голевую атаку соперника, хотя было видно, что он не специально нарушил правила на Винисиусе.